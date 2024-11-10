ये Defence PSU stock अपने 52 वीक हाई से 50 प्रतिशत नीचे, आया खरीदारी का मौका?

एक सरकारी कंपनी जिसने जनवरी 2021 से जुलाई 2024 तक 15 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। अब अपने 52 वीक हाई के स्तर से 51% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। यह कंपनी है Cochin Shipyard जिसकी ऑर्डर बुक 30 जून 2024 तक ₹22,587 करोड़ था, जिसमें ₹21,587 करोड़ शिपबिल्डिंग और ₹1,000 करोड़ शिप-रिपेयर कांट्रैक्ट्स शामिल हैं।

शिपिंग इंडस्ट्री सरकार के प्रमुख फोकस सेक्टर्स में से एक है। सरकार ने पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के लिए 2024-25 के केंद्रीय बजट में ₹2,377.49 करोड़ का आवंटन किया है, जो वित्त वर्ष 2015 में ₹1,029 करोड़ था।

अब ऐसे में सवाल है कि क्या हालिया गिरावट कोचिन शिपयार्ड में निवेश का एक अच्छा अवसर है? YES सिक्योरिटीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमर अंबानी ने कहा, "कंपनी ने सरकार के रक्षा स्वदेशीकरण अभियान और आत्मनिर्भर भारत पहल का फायदा उठाया है, जो हाई वैल्यू ऑर्डर दिखाता है। जैसे कि एंटी-सबमरीन वारफेयर कोरवेट्स, अगली पीढ़ी की मिसाइलें, और एयरक्राफ्ट कैरियर्स। कंपनी ने विभिन्न जहाजों के निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर भी हासलि किए हैं। हम निरंतर रेवेन्यू बढ़ोतरी और मर्जिन विजिबिलिटी देख रहे हैं, क्योंकि बढ़ती भू-राजनीतिक तनावों और भारत के 'मेक इन इंडिया' मिशन पर मजबूत ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके अलावा, चल रही गिरावट के बीच वैल्यूएशन में काफी कमी आई है।

हालिया गिरावट के बावजूद, कंपनी के शेयरों का प्राइस टू अर्निंग (P/E) 8 नवंबर 2024 को 43 गुना था, जबकि इसका तीन साल का औसत 26 गुना था। जुलाई 2024 में कंपनी का P/E रेश्यो लगभग 85 गुना था। सितंबर 2024 में समाप्त छमाही के लिए, कोचिन शिपयार्ड ने ₹1,914 करोड़ की कंसोलिडेटेड ग्रॉस सेल्स रिपोर्ट की, जो साल दर साल 28.7% की वृद्धि को दर्शाती है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ₹1,487.58 करोड़ था। इस दौरान कंपनी का कंसो नेट प्रॉफिट 29.62% बढ़कर ₹363.16 करोड़ हो गया।

कंपनी पर अपनी राय साझा करते हुए, रिलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट (SVP) रिटेल रिसर्च, रवि सिंह ने कहा, "सरकार के ऑर्डर में वृद्धि, बढ़ता हुआ रक्षा क्षेत्र और स्वदेशी शिपबिल्डिंग पर बढ़ते फोकस ने कंपनी की मदद की है। इसके मरम्मत और आंतरिक जलमार्ग में विविधीकरण से रेवेन्यू में सकारात्मक वृद्धि देखी जा रही है। इन ट्रेंड्स को देखते हुए सरकार की पहल, क्षमता विस्तार और जहाज निर्माण के लिए वैश्विक मांग के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। उन्होंने आगे कहा कि शिपिंग उद्योग महामारी के बाद सुधार की अवस्था में है। वैश्विक व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और नए जहाजों के लिए लगातार बढ़ती ऑर्डर की मांग के साथ। हालांकि, उच्च ईंधन लागत और भू-राजनीतिक तनाव कुछ चुनौतियाँ हैं।

कोचिन शिपयार्ड के शेयर 8 नवंबर 2024 को ₹1,449.45 पर 5% गिरकर बंद हुए। वहीं, बेंचमार्क BSE सेंसेक्स 0.07% की गिरावट के साथ 79,486 पर बंद हुआ। वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के इक्विटी रणनीतिकार क्रांति बाथिनी ने कहा, "कोचिन शिपयार्ड में अर्निंग मजबूत है, इसके मजबूत ऑर्डर बुक को देखते हुए। कोई भी गिरावट निवेशकों के लिए खरीदारी का अवसर है।