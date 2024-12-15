scorecardresearch
10,000 के बनाए ₹2.50 लाख! इस Multibagger Stock कर दिया कमाल

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 15, 2024 16:12 IST

इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में लगभग 2,317 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, जो दिसंबर 2019 में ₹56.55 से लेकर अब ₹1,367 के वर्तमान स्टॉक प्राइस स्तर तक है।

इसका मतलब यह है कि यदि किसी निवेशक ने पाँच साल पहले इस स्टॉक में ₹10,000 निवेश किए होते, तो उसकी वैल्यू अब लगभग ₹2.42 लाख हो गई होती। इस स्टॉक का नाम Jyoti Resins and Adhesives है।

पिछले 6 महीनों में, इस स्टॉक ने लगभग 4.6 प्रतिशत का नकारात्मक रिटर्न दिया है, जबकि पिछले एक साल में लगभग 12.2 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। 2024 में अब तक, जोति रेजिन्स और एडहेसिव्स के शेयरों ने लगभग 12 प्रतिशत का नकारात्मक रिटर्न दिया है।

वित्तीय स्थिति
Jyoti Resins and Adhesives ने ऑपरेशंस से रेवेन्यू में मामूली वृद्धि दर्ज की है, जो साल दर साल लगभग 3.6 प्रतिशत बढ़कर ₹63 करोड़ (Q2 FY24) से ₹65.2 करोड़ (Q2 FY25) हो गया है। इसी अवधि में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹16.2 करोड़ से बढ़कर ₹16.3 करोड़ हो गया, जो साल दर साल केवल 0.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसके विपरीत, Q2 FY25 के लिए EBITDA में साल दर साल लगभग 9.3 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो ₹21.4 करोड़ (Q2 FY24) से घटकर ₹19.4 करोड़ हो गया है, जबकि EBITDA मार्जिन 426 बिप्स घटकर 29.73 प्रतिशत से 33.99 प्रतिशत हो गया है।

बिजनेस मॉडल
1994 में स्थापित कंपनी भारत में सिंथेटिक रेजिन एडहेसिव्स के प्रमुख निर्माताओं में से एक है, जो विभिन्न प्रकार के लकड़ी के एडहेसिव्स, जैसे वाटरप्रूफ, एंटी-टर्माइट, फास्ट-ड्राईंग, वेदर-प्रूफ और एंटी-फंगल एडहेसिव्स बनाने का व्यवसाय करती है। कंपनी ने 2006 में अपनी ब्रांड "Euro 7000" लॉन्च किया था और अब यह भारत में रिटेल सेगमेंट में दूसरा सबसे बड़ा बिकने वाला लकड़ी का एडहेसिव (व्हाइट ग्लू) ब्रांड है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
