Best mutual funds: इन Small Cap और MidCap फंड्स ने दिया बंपर रिटर्न!

म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने से पहले, निवेशक अक्सर उस स्कीम के जरिए दिए किए गए पिछले रिटर्न की तुलना उसी कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड्स स्कीम के साथ करते हैं। निवेशकों के नजरिये से रिटर्न का प्रतिशत स्कीम के भविष्य के ग्रोथ क्षमता को दिखाता। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना थोड़ा अलग रहता है। उनका कहना होता है कि सिर्फ रिटर्न पर भरोसा करना उचित नहीं है, फिर भी निवेशक के निर्णय लेने की प्रक्रिया में पिछले साल के रिटर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यहां आपके सामने पिछले 5 सालों में मिड कैप और स्मॉल कैप में बेस्ट परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट रखी जाएगी। जिन्होंने निवेशकों को दमदार रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की।

मिड-कैप फंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं जो बढ़ती हुई कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इस स्कीम के जरिए फंड हाउस करीब 65 प्रतिशत निवेश न्यूनतम मिड कैप स्टॉक में किया जाता है।

पिछले 5 सालों के मिडकैप फंड के रिटर्न

Mid cap funds 5 साल के रिटर्न (%)

Motilal Oswal Midcap Fund 33.96

Nippon India Growth Fund 31.72

Edelweiss Mid Cap Fund 31.83

PGIM India Midcap Opportunities Fund 31.18

Quant Mid Cap Fund 36.39



(Source: AMFI, returns as on Oct 11, 2024)

अब बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की। स्मॉल-कैप म्यूचुअल फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो अपनी एसेट्स का कम से कम 65 प्रतिशत स्मॉल-कैप कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी में निवेश करता है।

पिछले 5 सालों के स्मॉल फंड के रिटर्न

Small cap funds 5 साल के रिटर्न (%)

Bank of India Small Cap Fund 38.11

Canara Robeco Small Cap Fund 35.72

Nippon India Small Cap Fund 37.80

Quant Small Cap Fund 48.58

Tata Small Cap Fund 34.72



(Source: AMFI, returns as on Oct 11, 2024)

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।