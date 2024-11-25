इस हफ्ते खुलने जा रहे हैं ये 6 IPO, NTPC Green Energy और Enviro Infra का भी डेब्यू

भारत की प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते बड़े एक्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें NTPC Green Energy, Enviro Infra Engineers और दो SME IPO अपने बाजार में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। 25 नवम्बर से 6 अतिरिक्त SME आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुले रहेंगे, जिससे सार्वजनिक बाजार में निवेशकों के लिए एक बिजी हफ्ता तय है।

इन IPO के आसपास का हलचल उस समय हो रही है जब शेयर बाजार हालिया उतार-चढ़ाव से उबर रहा है। निफ्टी 50 इंडेक्स 2.39% चढ़कर 23,907.25 अंकों पर बंद हुआ, जबकि BSE सेंसेक्स में 2.54% का उछाल आया और यह 79,117.11 अंकों पर क्लोजिंग हुई। अडानी स्टॉक्स में अमेरिकी नियामक चिंताओं के कारण आई गिरावट जैसे हालात के बावजूद, नवम्बर में बाजार में स्थिर गतिविधि देखी गई है।

यहां 6 SME आईपीओ के प्रमुख जानकारियां हैं जो खुलने जा रहे हैं:

Rajesh Power Services Limited



उद्योग: राज्य ट्रांसमिशन और वितरण कंपनियों के लिए परामर्श।

इश्यू डिटेल्स: 27.9 लाख शेयरों का ताजा इश्यू और 20 लाख शेयरों का ऑफर-फॉर-सेल (OFS), ₹160.47 करोड़ जुटाने का लक्ष्य।

प्राइस बैंड: ₹319 से ₹335 प्रति शेयर।

लॉट साइज: 400 शेयर।

सब्सक्रिप्शन अवधि: 25 नवम्बर से 27 नवम्बर, 2024।

लिस्टिंग डेट: 2 दिसम्बर, 2024 को BSE SME प्लेटफॉर्म पर।

Rajputana Biodiesel Limited

उद्योग: बायोफ्यूल्स और उप-उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति।

इश्यू डिटेल्स: 19 लाख शेयरों का ताजा इश्यू, ₹24.70 करोड़ जुटाने का लक्ष्य।

प्राइस बैंड: ₹123 से ₹130 प्रति शेयर।

लॉट साइज: 1,000 शेयर।

सब्सक्रिप्शन अवधि: 26 नवम्बर से 28 नवम्बर, 2024।

लिस्टिंग डेट: 3 दिसम्बर, 2024 को NSE SME प्लेटफॉर्म पर।

Abha Power and Steel Limited

उद्योग: लोहे और स्टील उत्पादों का कास्टिंग और निर्माण।

इश्यू विवरण: 41.39 लाख शेयरों का ताजा इश्यू और 10 लाख शेयरों का OFS, ₹38.58 करोड़ जुटाने का लक्ष्य।

प्राइस: ₹75 प्रति शेयर।

लॉट साइज: 1,600 शेयर।

सब्सक्रिप्शन अवधि: 27 नवम्बर से 29 नवम्बर, 2024।

लिस्टिंग डेट: 4 दिसम्बर, 2024 को NSE SME प्लेटफॉर्म पर।

Apex Ecotech Limited

उद्योग: वाटर और वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूएशन।

इश्यू विवरण: 34.99 लाख शेयरों का ताजा इश्यू, ₹25.54 करोड़ जुटाने का लक्ष्य।

प्राइस बैंड: ₹71 से ₹73 प्रति शेयर।

लॉट साइज: 1,600 शेयर।

सब्सक्रिप्शन अवधि: 27 नवम्बर से 29 नवम्बर, 2024।

लिस्टिंग डेट: 4 दिसम्बर, 2024 को NSE SME प्लेटफॉर्म पर।

Agarwal Toughened Glass India Limited

उद्योग: टेम्पर्ड ग्लास उत्पादों का निर्माण।

इश्यू विवरण: 58 लाख शेयरों का ताजा इश्यू, ₹62.64 करोड़ जुटाने का लक्ष्य।

प्राइस बैंड: ₹105 से ₹108 प्रति शेयर।

लॉट साइज: 1,200 शेयर।

सब्सक्रिप्शन अवधि: 28 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 2024।

लिस्टिंग डेट: 5 दिसम्बर, 2024 को NSE SME प्लेटफॉर्म पर

Ganesh Infraworld Limited

उद्योग: निर्माण सेवाएं।

इश्यू विवरण: 118.77 लाख शेयरों का ताजा इश्यू, ₹98.58 करोड़ जुटाने का लक्ष्य।

प्राइस बैंड: ₹78 से ₹83 प्रति शेयर।

लॉट साइज: 1,600 शेयर।

सब्सक्रिप्शन अवधि: 29 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 2024।

लिस्टिंग डेट: 6 दिसम्बर, 2024 को NSE SME प्लेटफॉर्म पर।

NTPC ग्रीन एनर्जी और एंविरो इंफ्रा इंजीनियर्स के आईपीओ 27 नवम्बर को डेब्यू करेंगे। ये मुख्य बोर्ड आईपीओ SME IPO लिस्टिंग के साथ होंगे, जो विभिन्न सेगमेंट्स में गतिविधि सुनिश्चित करेंगे।

डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिमपूर्ण हो सकता है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें।