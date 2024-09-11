scorecardresearch
HAL, TATA समेत ये 5 स्टॉक कराएंगे छप्परफाड़ कमाई! पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह

ब्रोकरेज की ओर से कुछ चुनिंदा स्टॉक पर अपना नजरिया रखा गया है। अलग-अलग ब्रोकरेज ने कुल 5 स्टॉक्स पर अपनी रिपोर्ट जारी की है और अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह दी है। आइये जानते हैं स्टॉक्स के नाम और नए टारगेट्स।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 11, 2024 08:50 IST
HAL, TATA SHARE

ब्रोकरेज की ओर से कुछ चुनिंदा स्टॉक पर अपना नजरिया रखा गया है।  अलग-अलग ब्रोकरेज ने कुल 5 स्टॉक्स पर अपनी रिपोर्ट जारी की है और अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह दी है। आइये जानते हैं स्टॉक्स के नाम और नए टारगेट्स। 

Shriram Finance Ltd
CLSA की रिपोर्ट आई है। जिसमें आउटपरफॉर्म का नजरिया मेंटेन रखा गया है। वहीं टारगेट प्राइस बढ़ाकर 3350 रुपए कर दिया गया है। ब्रोकरेज को लगता है कि कंपनी के एसेट्स क्वालिटी, मार्जिन्स, और ग्रोन ग्रोथ बेहतर है। कंपनी की ओर से 100 से 200 ब्रांच हर साल खोलने पर प्लान बनाया जा रहा है। ग्रोथ कॉस्ट और कलेक्शन हेल्दी है।अगले दो सालों के लिए हर साल ROE 100 बेसिस प्वाइंट बढ़ने की उम्मीद जताई है।

Hindustan Aeronautics
HAL पर Sharekhan ने BUY की सलाह दी है। प्रति शेयर टारगेट प्राइस 5485 रुपये है। 10 सितंबर 2024 को शेयर का भाव 4681 पर बंद हुआ था। इस हिसाब से देखा जाए मौजूदा भाव से स्टॉक में आगे करीब 17 प्रतिशत का तगड़ा रिटर्न मिल सकता है। आपको बता दें पिछले 5 दिनों में स्टॉक करीब 4 प्रतिशत टूट चुका है।

Tata Power 
टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में अपनी 2GW सोलर सेल लाइन से सोलर सेल उत्पादन शुरू किया है, इसलिए एक्सिस कैपिटल ने 500 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ स्टॉक पर Add रेटिंग का सुझाव दिया है। Tata Power के शेयर को ब्रोकरेज ने 445 रुपये के भाव पर खरीदने की सलाह दी है। वहीं इसका स्टॉप लॉस 418 रुपये रहने वाला है।

Religare
ब्रोकरेज ने Religare के शेयर को 292 रुपये के भाव पर खरीदने की सलाह दी है। इसके लिए ब्रोकरेज ने 324 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. वहीं इसका स्टॉप लॉस 277 रुपये रहने वाला है।

Poonawalla Fincorp
इस शेयर को ब्रोकरेज ने 394 रुपये से लेकर 385 रुपये के भाव पर खरीदने की सलाह दी है. वहीं इसका टारगेट प्राइस 430 रुपये तय किया है. वहीं इसका स्टॉप लॉस 375 रुपये रहने वाला है। यह अदार पूनावाला की कंपनी जो प्रॉफिटेबल एनबीएफसी है. एनबीएफसी के देशभर में ब्रांचेज हैं. रिटेल में अच्छा-खासा फोकस है. अफोर्डेबल हाउसिंग, कंज्यूमर लोन, एमएसएमई फाइनेंसिंग, प्री-ओन्ड कार, मॉर्गेज प्रॉपर्टीज सेक्टर में कैटर करती है. 

(डिस्‍क्‍लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी स्‍टॉक्‍स में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। कीं भी निवेश से पहले अपने वित्तीय एडवाइजर से राय लें.)

Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 11, 2024