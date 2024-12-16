3 से 14 रुपए पर लगाई छलांग! इस पेनी स्टॉक में 17 दिनों से Upper Circuit जारी
Fone4 Communications ने दलाल स्ट्रीट पर एक मल्टीबैगर पेनी स्टॉक के रूप में पहचान बनाई है, जो निवेशकों को असाधारण रिटर्न देने की अपनी क्षमता से आकर्षित कर रहा है। इस स्टॉक की शानदार प्रदर्शन, कंपनी के लचीलेपन और स्मॉल-कैप सेगमेंट में बढ़ोतरी की दिशा को दर्शाता है।
पिछले एक साल में Fone4 Communications ने 232 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की है, जिसमें केवल 2024 में 224 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विशेष रूप से, इस पेनी स्टॉक ने इस साल के केवल पांच महीनों में ही वृद्धि की है।
दिसंबर में स्टॉक ने 41 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की, जबकि नवंबर में 69.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यह मजबूत रिकवरी अक्टूबर में 10.3 प्रतिशत और सितंबर में 9.3 प्रतिशत की गिरावट के बाद आई। हालांकि अगस्त में इस स्टॉक ने 70 प्रतिशत की मजबूत रैली देखी थी।
2024 की शुरुआत में इस स्टॉक ने मई में 10 प्रतिशत जून में 13.5 प्रतिशत और जुलाई में 11.2 प्रतिशत की गिरावट का सामना किया था। हालांकि अप्रैल में 26 प्रतिशत और जनवरी में 48 प्रतिशत की वृद्धि ने मार्च में 20.5 प्रतिशत और फरवरी में 7.4 प्रतिशत की गिरावट को पूरा किया।
13 दिसंबर 2024 को Fone4 Communications ने ₹14 का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुआ, जो पिछले साल दिसंबर में ₹3.70 के 52 वीक लो लेवल से एक महत्वपूर्ण उछाल था। स्टॉक का ₹3.70 से 267.5 प्रतिशत का प्रॉफिट इसे एक मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में और मजबूत करता है।
सर्किट पर लगा सर्किट
Fone4 Communications पिछले 18 ट्रेडिंग सत्रों से एक स्थिर वृद्धि की दिशा में रहा है, जिसमें से 17 सत्रों में स्टॉक ने 5 प्रतिशत का अपर सर्किट हिट किया। इस दौरान शेयर की कीमत ₹6.15 से बढ़कर ₹13.60 हो गई, जो लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
वित्तीय प्रदर्शन
Q2 FY24 में वित्तीय प्रदर्शन मजबूत स्टॉक प्रदर्शन के बावजूद कंपनी के Q2 FY24 के परिणामों ने कुछ चुनौतियों का खुलासा किया। Fone4 Communications ने ₹1.42 करोड़ का नेट घाटा रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के इसी तिमाही में ₹8 लाख के घाटे से काफी बढ़ा हुआ था। इसके अलावा इसकी कुल आय Q2 FY24 में ₹34.27 करोड़ तक गिर गई, जो Q2 FY23 में ₹64 करोड़ थी।
2014 में स्थापित ये कंपनी कोच्चि आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन के रूप में काम करता है, जो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एक्सेसरीज़, लैपटॉप्स और अन्य उपभोक्ता टिकाऊ वस्त्रों को रिटेल स्टोर्स और इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म fone4.in के जरिए बेचता है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।