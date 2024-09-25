IEX में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) लिमिटेड के शेयरों में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। कल इस स्टॉक ने 244.35 रुपये का स्तर छुआ। इसके बाद इस स्टॉक में अब तक 17.13 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। शेयर आज 4.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ 202.50 रुपये पर बंद हुआ।

कल सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि सरकार ने कपलिंग को लेकर फैसला कर लिया है जिससे आईईएक्स की मोनोपॉली पर असर पड़ सकता है। इस खबर के आने के बाद स्टॉक में गिरावट शुरू हो गई। हालांकि, बिजनेस टुडे स्वतंत्र रूप से इस जानकारी की पुष्टि नहीं कर सका।

शेयर में और गिरावट आ सकती

कुछ टेक्नीकल एनालिस्ट का मानना है कि शेयर में और गिरावट आ सकती है। हालांकि, उनमें से एक ने कहा कि निवेशक इसे 200-190 रुपये के दायरे में खरीदने का सोच सकते हैं क्योंकि इस जोन में ये स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है।

बाजार विशेषज्ञ राघवेंद्र सिंह ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया, "इस शेयर को 200-190 रुपये के दायरे में खरीदने पर विचार किया जा सकता है। आईईएक्स में अगले तीन वर्षों में 450-500 रुपये के स्तर को छूने की क्षमता है।"

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX)

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) भारत का प्रमुख पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो बिजली खरीदारों और विक्रेताओं के बीच ट्रेड की सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और यह केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) के अधीन संचालित होता है। IEX विभिन्न बाजार क्षेत्रों जैसे डे-अहेड, टर्म-अहेड, और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC) में ट्रेड की सुविधा देता है।