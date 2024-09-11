Tata Power: क्या ये स्टॉक 500 के पार जाएगा?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारTata Power: क्या ये स्टॉक 500 के पार जाएगा?

BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Sep 11, 2024 08:17 IST
Tata Power shares delivered a flat return in the past one month but have jumped 26 per cent in 2024 so far.
टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में अपनी 2GW सोलर सेल लाइन से सोलर सेल उत्पादन शुरू किया है, इसलिए एक्सिस कैपिटल ने 500 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ स्टॉक पर Add रेटिंग का सुझाव दिया है। भारत की कुल सेल निर्माण क्षमता 9GW है, जिसमें से अडानी सोलर की क्षमता 4GW, प्रीमियर एनर्जीज की 2GW, टाटा पावर की 2.5 GW और ज्यूपिटर इंटरनेशनल और वेबसोल एनर्जी सिस्टम की शेष क्षमता है। एक्सिस कैपिटल ने कहा कि यह वित्त वर्ष 25 में भारत में इस्तेमाल होने वाले 25GW से काफी कम है।

एक्सिस कैपिटल का कहना है कि "ये चीन से आयातित मॉड्यूल (आयात शुल्क सहित) की लैंडेड लागत के मुकाबले बहुत अधिक कीमत वहन कर सकते हैं। 
मंगलवार को टाटा पावर के शेयर बीएसई पर 6.55 प्रतिशत बढ़कर 445.20 रुपये पर बंद हुए। तमिलनाडु सेल प्लांट में अगले 4-6 सप्ताह में 2GW सेल उत्पादन क्षमता और जुड़ने की उम्मीद है और अगले कुछ महीनों में इसके उत्पादन के चरम पर पहुंचने की उम्मीद है।

एक्सिस कैपिटल ने बताया कि उसी स्थान पर 4.3GW की मॉड्यूल निर्माण क्षमता अक्टूबर 2023 में चालू की गई थी और टाटा समूह की फर्म ने अब तक 1.25GW सौर मॉड्यूल का उत्पादन किया है। 4.3GW मॉड्यूल और सेल प्लांट की कुल पूंजी लागत 4,300 करोड़ रुपये है, जिसमें से 70 प्रतिशत से अधिक निवेश सेल प्रोडक्शन फैसिलिटी में किया जाएगा।

एक्सिस कैपिटल ने कहा कि 4GW प्लांट के पूरी तरह से चालू होने और वित्त वर्ष 26 से उपलब्ध होने की संभावना है। तमिलनाडु की यह सुविधा शुरू में कंपनी की सौर परियोजनाओं (913MW सौर पाइपलाइन; 4,378MW सौर पवन हाइब्रिड पाइपलाइन) को पूरा करेगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 11, 2024