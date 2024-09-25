Tata Power, JSW Energy, Torrent Power: क्या है नए टारगेट्स?



आज पावर स्टॉक्स भी चर्चा में रहने वाले हैं। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश गौर ने इन स्टॉक के बारे में क्या कहा है:

टाटा पावर | प्रतिरोध: 500-540 रुपये | समर्थन: 430-400 रुपये

टाटा पावर मजबूत वॉल्यूम के साथ लंबे समय से चल रहे समेकन चरण से उभर रहा है, जो तेजी के दृष्टिकोण का संकेत देता है। इसकी समग्र संरचना सकारात्मक बनी हुई है क्योंकि यह प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है और एक त्रिभुज संरचना से बाहर निकल रहा है। 400 रुपये के स्तर के पास 200-डीएमए के आसपास एक ठोस आधार बना है। ऊपर की ओर, तत्काल प्रतिरोध 500 रुपये पर है, जहां कीमत में कुछ समय के लिए ठहराव आ सकता है। हालांकि, 500 रुपये से ऊपर का ब्रेकआउट 540 रुपये की ओर बढ़ सकता है। नीचे की ओर, 430 रुपये किसी भी पुलबैक के दौरान महत्वपूर्ण समर्थन के रूप में कार्य करता है, जिसमें 400 रुपये अगले महत्वपूर्ण मांग क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। एमएसीडी और आरएसआई दोनों संकेतक वर्तमान अपट्रेंड की ताकत की पुष्टि करते हैं।

टोरेंट पावर | प्रतिरोध: 1,980-2,100 रुपये | समर्थन: 1,800 रुपये

टोरेंट पावर ने दैनिक चार्ट पर त्रिभुज पैटर्न से ब्रेकआउट का अनुभव किया है। ब्रेकआउट के बाद, इसने उच्चतर उच्च और उच्चतर निम्न का पैटर्न स्थापित किया है, जो एक मजबूत ऊपर की ओर प्रवृत्ति का संकेत देता है। समग्र चार्ट संरचना आशाजनक प्रतीत होती है, जिसमें मूविंग एवरेज और गति संकेतक दोनों तेजी की गति को मजबूत करते हैं। ऊपर की ओर, तत्काल प्रतिरोध 1,980 रुपये के स्तर के आसपास है, और इससे ऊपर ब्रेकआउट निकट अवधि में 2,100 रुपये के स्तर की ओर रैली की ओर ले जा सकता है। नीचे की ओर, 1,800 रुपये के स्तर के पास मूविंग एवरेज का एक समूह महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करता है, जो स्टॉक के लिए एक ठोस आधार बनाता है।

जेएसडब्ल्यू एनर्जी | प्रतिरोध: 850-900 रुपये | समर्थन: 700 रुपये

JSW Energy ने एक त्रिभुजाकार संरचना का ब्रेकआउट देखा है, जिसे आम तौर पर एक तेजी का संकेत माना जाता है। इसने अपने पिछले ब्रेकआउट स्तरों का फिर से परीक्षण किया। इसने 700 रुपये के आसपास एक मजबूत आधार पाया है, और यह सभी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है। काउंटर की संरचना लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बहुत आकर्षक बन जाती है। ऊपर की तरफ, 850 रुपये नेकलाइन और एक तत्काल बाधा है; इसके ऊपर, हम 900 रुपये की ओर बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। नीचे की तरफ, 700 रुपये के आसपास मूविंग एवरेज का एक समूह किसी भी सुधार के दौरान एक मजबूत मांग क्षेत्र है।