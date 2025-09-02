scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारTata Power, IEX, SJVN, CESC, Power Grid, NHPC - ब्रोकरेज ने बताया टारगेट प्राइस, फटाफट करें चेक

Tata Power, IEX, SJVN, CESC, Power Grid, NHPC - ब्रोकरेज ने बताया टारगेट प्राइस, फटाफट करें चेक

रिपोर्ट में कहा गया कि सेक्टर का वैल्यूएशन हाल में तेजी से सुधरा है और अब एवरेज प्राइस-टू-बुक वैल्यू 2-2.2 गुना पर है, जो हालिया उच्च स्तर से 35-40% नीचे है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 2, 2025 17:12 IST

Power Stocks: एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने अपनी नई रिपोर्ट में पावर सेक्टर पर पॉजिटिव रुख दिखाते हुए 9 शेयरों में 34% तक की संभावित तेजी का अनुमान जताया है। ब्रोकरेज ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन (Power Grid) और CESC Ltd. को अपनी पसंदीदा स्टॉक पिक्स बताया।

रिपोर्ट में कहा गया कि सेक्टर का वैल्यूएशन हाल में तेजी से सुधरा है और अब एवरेज प्राइस-टू-बुक वैल्यू 2-2.2 गुना पर है, जो हालिया उच्च स्तर से 35-40% नीचे है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

टॉप पिक्स: Power Grid और CESC

Power Grid: यह शेयर एंटीक का टॉप लार्ज-कैप पिक है जिसे ब्रोकरेज ने बढ़ते कैपेक्स और हाई कैपिटलाइजेशन सपोर्ट के कारण चुना है।

CESC: स्मॉल और मिडकैप स्पेस में एंटीक का यह पसंदीदा पिक है। चंद्रपुर PPA और रिन्यूएबल पोर्टफोलियो से डबल-डिजिट PAT ग्रोथ की उम्मीद के कारण ब्रोकरेज ने इस चुना है।

JSW Energy के बारे में ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी में सबसे मजबूत EPS ग्रोथ है, लेकिन एंट्री के लिए और बेहतर स्तर का इंतजार किया जा रहा है।

सेक्टर आउटलुक

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि अगस्त 2025 में भारत की बिजली उत्पादन 4% सालाना बढ़ा है, जो अप्रैल-जुलाई की सुस्त अवधि के बाद रिकवरी का संकेत है। ब्रोकरेज का मानना है कि सूखा मौसम और लो बेस इफेक्ट सितंबर और Q3 FY26 में डिमांड ग्रोथ को सहारा देंगे।

ब्रोकरेज के मुताबिक जुलाई में पावर प्लांट्स पर कोयला स्टॉक 54 MT रहा, जिससे कोल इंडिया की ऑफटेक में 6% गिरावट दर्ज हुई। शॉर्ट-टर्म मार्केट में दाम नरम रहे, अगस्त में DAM टैरिफ 4% YoY नीचे रहा।

रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस

जुलाई 2025 तक भारत की इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 490 GW हो गई, जिसमें पिछले साल 42 GW जुड़ा। इसमें से 90% क्षमता रिन्यूएबल सोर्सेज से आई और रिन्यूएबल्स का हिस्सा बढ़कर 38% हो गया।

सिर्फ जुलाई 2025 में ही 6 GW नई क्षमता जुड़ी और यह पूरी तरह रिन्यूएबल्स से थी। एंटीक ने कहा कि यह भारत की ऊर्जा ट्रांजिशन को मजबूती देता है और क्लीन एनर्जी वैल्यू चेन में खिलाड़ियों के लिए बड़ा टेलविंड है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 2, 2025