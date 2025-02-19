scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारTata Motors Share Price: CLSA की रेटिंग अपग्रेड के बाद उछला दिग्गज स्टॉक! चेक करें नया टारगेट

Tata Motors Share Price: CLSA की रेटिंग अपग्रेड के बाद उछला दिग्गज स्टॉक! चेक करें नया टारगेट

स्टॉक में तेजी ब्रोकरेज फर्म CLSA के रेटिंग को अपग्रेड करने के बाद देखने को मिल रही है। हालांकि इससे पहले टाटा मोटर्स का स्टॉक पिछले 1 महीने में 11% गिरा था।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 19, 2025 10:37 IST
Tata Motors Share Price
Tata Motors Share Price

Tata Motors Share Price: बुधवार को शेयर बाजार मामूली तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। इस बीच आज दिग्गज ऑटो कंपनी Tata Motors Limited के स्टॉक में भी उछाल देखने को मिला है। दरअसल स्टॉक में तेजी ब्रोकरेज फर्म CLSA के रेटिंग को अपग्रेड करने के बाद देखने को मिल रही है। हालांकि इससे पहले टाटा मोटर्स का स्टॉक पिछले 1 महीने में 11% गिरा था।

advertisement

Tata Motors Share Price

सुबह 10 बजे तक बीएसई पर टाटा मोटर्स का शेयर 0.52% या 3.55 रुपये की तेजी के साथ 685.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.45% या 3.10 रुपये की तेजी के साथ 685.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

Tata Motors Share Price Target

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने इस शेयर पर अपनी रेटिंग को अपग्रेड करते हुए Outperform से High-Conviction Outperform कर दिया है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 930 रुपये का दिया है। 

ब्रोकरेज ने कहा कि, वर्तमान में कंपनी की ब्रिटिश आर्म JLR  वित्त वर्ष 2027 के अनुमानित EV/EBITDA  के 1.2 गुना पर कारोबार कर रही है, जो 2.5 गुना के अपने स्टैंडर्ड से काफी कम है। CLSA को उम्मीद है कि आने वाली तिमाहियों में वित्त वर्ष 27 से साइक्लिकल रिवाइवल शुरू हो जाएगा। 

Tata Motors Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 0.5 प्रतिशत चढ़ा है। हालांकि पिछले 1 महीने में स्टॉक 11 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 11.5 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 36 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 25 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 3 साल में शेयर 39 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 335 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Tata Motors Q3 Results

दिसंबर तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट सालाना आधार पर 22% गिरकर 5,451 करोड़ रुपये रहा। Q3 में परिचालन से राज्सव सालाना आधार पर 3% बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपये रहा। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Feb 19, 2025