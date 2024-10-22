scorecardresearch
Tata के इस स्टॉक से Vijay Kedia ने एक झटके से 76 करोड़ कमाए!

शेयर मार्केट में कई तरह के किस्से कहानियां सामने आते है। जिसमें मल्टीबैगर स्टॉक के किस्से सबसे ज्यादा दिलचस्प होते हैं। एक स्टॉक कैसे करोड़पति बनाता है, वो भी रातों-रात ताज़ा उदाहरण टाटा के एक स्टॉक ने दिया है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 22, 2024 07:36 IST
Vijay Kedia

स्टार इन्वेस्टर विजय केडिया ने इस टाटा ग्रुप की कंपनी से महज दो दिन में करोड़ों रुपए बनाए हैं। Tejas Networks Ltd में विजय केडिया की 1.87 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसके तहत विजय केडिया के पास कंपनी के 32 लाख शेयर हैं। पिछले दो दिनों से इस स्टॉक में दमदार तेजी से विजय केडिया को 76 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। न सिर्फ विजय केडिया बल्कि दूसरे निवेशकों ने भी महज दो दिनों में इस स्टॉक से अच्छा खासा पैसा बनाया है।

इतना ही नहीं इस स्टॉक को लेकर ब्रोकरेज भी काफी बुलिश दिख रहे हैं और आगे भी बंपर तेजी की संभावना जता रहे हैं।

ब्रोकरेज की राय 

रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज हाउस Prabhudas Lilladher ने स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी ने हाई- स्पीड ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स के लिए BSNL के साथ ₹150 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस ऑर्डर से कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन में सुधार की गुंजाइश दिख रही है। स्टॉक ₹1,150-₹1,200 के रेंज में कॉन्सोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, जो बुलिश ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। ₹1,150 के लेवल पर मजबूत सपोर्ट है, जो स्टॉक को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करेगा।

ब्रोकरेज ने Tejas Networks पर खरीदारी की सलाह दी है। शॉर्ट-टर्म के लिहाज से टारगेट 1,300 रुपये और लॉन्ग-टर्म टारगेट प्राइस 1,500 रुपये प्रति शेयर रखा है। इस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक में आगे करीब 26 प्रतिशत का तगड़ा  उछाल देखने को मिल सकता है।ट

पिछले तीन महीने से स्टॉक खामोश है, लेकिन पिछले 6 महीने में तेजस नेटवर्क्स ने 67 प्रतिशत से अधिक की बढ़त हासिल की है। पिछले 3 सालों में इसमें 190 प्रतिशत की उछाल आई है। लॉन्ग टर्म में टाटा स्टॉक ने पिछले 5 सालों में 1490 प्रतिशत का भारी रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
harsh verma
Oct 22, 2024