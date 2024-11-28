52-Week Low से Tata Group का Multibagger Stock 61 प्रतिशत उछला, अब आगे क्यो होगा?

Tata Power Company के शेयर इस साल के जुलाई से सुस्त हो गए हैं। Tata Group का यह स्टॉक 29 दिसंबर 2023 को ₹332.05 से बढ़कर 28 जून 2024 तक ₹440.50 तक पहुंचा, जो 32.66% की बढ़त थी। हालांकि 2024 के दूसरे हाफ (H2) में अब तक यह स्टॉक 5.7% गिर चुका है। हाल की कमजोरी के बावजूद Tata Power ने अपने 52-वीक लो ₹265.10 (जो 30 नवंबर 2023 को था) से 61% की बढ़त दर्ज की है।

advertisement

स्टॉक ने पिछले एक साल में 53.59% की बढ़त हासिल की है और 2024 में अब तक 26% बढ़ चुका है। यह स्टॉक बहुत ज्यादा वोलाटाइल (उलटफेर) रहा है, जिसकी एक साल की बीटा वैल्यू 1.6 है। Tata Power का मार्केट कैप BSE पर ₹1.32 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। कंपनी के कुल 4.91 लाख शेयरों का आदान-प्रदान हुआ, जिसका टर्नओवर ₹20.47 करोड़ रहा। Tata Power के शेयर 27 सितंबर 2024 को ₹494.85 के 52-वीक हाई पर पहुंच गए थे।

तकनीकी दृष्टिकोण से Tata Power के शेयर का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 45.2 है, जो यह संकेत देता है कि स्टॉक न तो ओवरबॉट (अत्यधिक खरीदी) और न ही ओवरसोल्ड (अत्यधिक बेची गई) जोन में ट्रेड कर रहा है। Tata Power के शेयर 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे और 5 दिन, 10 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।

Choice Broking ने अपनी दीवाली पिक्स 2024 रिपोर्ट में Tata Power को अपनी टॉप पिक यानि पसंद के रूप में सूचीबद्ध किया है। ब्रोकरज का कहना है कि Tata Power एक महत्वपूर्ण डिमांड जोन की ओर बढ़ रहा है, जो अगर रिवर्सल के संकेत दिखते हैं तो खरीदारी का अवसर हो सकता है। 'Buy on dips' रणनीति की सिफारिश की जाती है, जिसमें ₹400 के आसपास एंट्री प्वाइंट्स के साथ ₹500-520 के बीच ऊपर की दिशा में लक्ष्य है।

JM Financial ने Tata Power पर 'Buy' रेटिंग दी है और ₹501 का टार्गेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरज ने यह बताया कि Tata Group के भीतर कैप्टिव पावर की आवश्यकता कम से कम 10GW है। कंपनी अधिकतर RE-RTC प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिनका इक्विटी IRR रिटर्न 17-18 प्रतिशत है। सरकार से जल्द न्यूक्लियर पावर पर घोषणा होने की उम्मीद है। कंपनी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) स्थापित करने के लिए चर्चा कर रही है।

Tata Power ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी तिमाही मुनाफा ₹1,533 करोड़ की रिपोर्ट दी, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ₹1,017 करोड़ से 51% अधिक था। हालांकि, ऑपरेशन से रेवेन्यू साल दर साल 1% घटकर ₹15,247 करोड़ हो गया। कंसोलिडेटेड EBITDA Q2 में 23% बढ़कर ₹3,808 करोड़ हो गया, जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग की बढ़त, वितरण में नियामक विकास, और विभिन्न कारोबारों में ऑपरेशन क्षमता का परिणाम था।