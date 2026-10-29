Tata Group के इस शेयर ने छुआ 52 Week High! 5 साल में 325% रिटर्न, क्या अभी और आएगी तेजी?

Indian Hotels Share Price: टाटा ग्रुप की कंपनी इंडियन होटल्स (Indian Hotels) के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ सालों में इस शेयर ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। अब शेयर एक बार फिर चर्चा में है। बाजार के जानकार भी कंपनी की आगे की ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कि शेयर कहां तक पहुंचा है और अलग-अलग ब्रोकरेज ने इसके लिए क्या टारगेट दिए हैं।

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52 Week High पर पहुंचा शेयर

गुरुवार को शेयर बाजार में तेजी के बीच इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) का शेयर 52 हफ्ते के नए हाई पर पहुंच गया। शेयर पिछले बंद भाव 807 रुपये से बढ़कर 816 रुपये तक पहुंचा। इसके साथ ही टाटा ग्रुप की इस कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1.15 लाख करोड़ रुपये हो गया।

5 साल में दिया 325% रिटर्न

इंडियन होटल्स का शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर 565.25 रुपये से 43% चढ़ चुका है। पिछले तीन साल में इसने 116% और पांच साल में 325% का रिटर्न दिया है। शेयर ने 30 दिसंबर 2024 को 894.90 रुपये का रिकॉर्ड हाई बनाया था।

RSI दे रहा है क्या संकेत?

शेयर का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI फिलहाल 68.4 पर है। यह ओवरबॉट जोन के करीब है। आमतौर पर RSI के 70 से ऊपर जाने का मतलब होता है कि शेयर चार्ट पर ओवरबॉट हो गया है। ऐसे में निवेशकों के लिए इस टेक्निकल इंडिकेटर पर नजर रखना जरूरी है।

Elara Capital ने दिया 922 रुपये का टारगेट

Elara Capital ने इंडियन होटल्स की रेटिंग 'Accumulate' से बढ़ाकर 'Buy' कर दी है। ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस भी 786 रुपये से बढ़ाकर 922 रुपये कर दिया है।

ब्रोकरेज ने FY27, FY28 और FY29 के लिए कंपनी के रेवेन्यू अनुमान क्रमशः 3%, 11% और 11% बढ़ाए हैं। वहीं EBITDA अनुमान में 8%, 17% और 17% की बढ़ोतरी की है। नया टारगेट H1FY29 के अनुमान के आधार पर तय किया गया है।

MOFSL को भी शेयर में तेजी की उम्मीद

ब्रोकरेज MOFSL ने इंडियन होटल्स पर 'Buy' रेटिंग बरकरार रखते हुए 870 रुपये का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी की ग्रोथ को 6,650 अपने होटलों के नए कमरों और मैनेजमेंट के तहत 28,150 कमरों की पाइपलाइन से फायदा मिल सकता है।

इसके अलावा नई कंपनियों की खरीद, होटल इंडस्ट्री में डिमांड-सप्लाई की बेहतर स्थिति और भारत में बढ़ते MICE यानी मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस और बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स से कारोबार को सपोर्ट मिलेगा। हालांकि, जियोपॉलिटिकल और आर्थिक अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। ब्रोकरेज ने FY27 और FY28 के EBITDA अनुमान लगभग पहले जैसे रखे हैं।

Axis Securities ने बताया कहां तक जाएगा शेयर?

ब्रोकरेज Axis Securities ने भी शेयर पर 'Buy' रेटिंग के साथ 900 रुपये का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी का मैनेजमेंट FY27 की दूसरी छमाही को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है।

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घरेलू डिमांड, कॉर्पोरेट इवेंट्स और 30 नए होटल खोलने की योजना से कारोबार को मजबूती मिल सकती है। कंपनी ने पूरे साल के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाकर 15-17% कर दिया है।