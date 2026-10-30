Swiggy के शेयरों पर दबाव के बीच 982 करोड़ की ब्लॉक डील, Goldman Sachs समेत कई ब्रोकरेज ने घटाया टारगेट

ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी (Swiggy Ltd) के शेयरों में शुक्रवार को बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर कंपनी के करीब 982 करोड़ रुपये के शेयरों का सौदा हुआ।

एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक कुल 5,43,47,662 शेयर 180.65 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे-बेचे गए। यह कीमत गुरुवार के 185.25 रुपये के बंद भाव से 2.48% कम थी। हालांकि, इस सौदे में शेयर खरीदने और बेचने वालों की पहचान खबर लिखे जाने तक सामने नहीं आई थी।

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कंपनी की 1.87% हिस्सेदारी की डील

स्विगी में हुई इस ब्लॉक डील के तहत कंपनी की कुल इक्विटी के करीब 1.87% शेयरों का लेनदेन हुआ। यह सौदा ऐसे समय हुआ है, जब कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद कई ब्रोकरेज हाउस ने शेयर के टारगेट प्राइस घटा दिए हैं।

स्विगी ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में उम्मीद के विपरीत 922 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया था। हालांकि, ब्रोकरेज के बीच शेयर पर आम राय अब भी 'Buy' की बनी हुई है।

ब्रोकरेज ने घटाए शेयर के टारगेट

बिजनेस टुडे की ओर से जुटाए गए Bloomberg के आंकड़ों के मुताबिक JM Financial ने स्विगी के लिए सबसे कम 200 रुपये का टारगेट दिया है। Ambit Capital का टारगेट 220 रुपये और Macquarie का 230 रुपये है। वहीं, Nuvama Institutional Equities ने सबसे ज्यादा 403 रुपये का टारगेट रखा है।

विदेशी ब्रोकरेज Goldman Sachs ने अपना टारगेट 328 रुपये से घटाकर 263 रुपये कर दिया है और 'Equalweight' रेटिंग बरकरार रखी है। HSBC ने भी टारगेट 315 रुपये से घटाकर 240 रुपये किया है।

कई बड़े ब्रोकरेज ने बदला अनुमान

CLSA ने स्विगी पर 'Accumulate' रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट 312 रुपये से घटाकर 262 रुपये कर दिया। Bernstein ने इसे 430 रुपये से घटाकर 350 रुपये किया है।

JPMorgan ने टारगेट 360 रुपये से घटाकर 310 रुपये और Citi ने 390 रुपये से घटाकर 330 रुपये कर दिया। हालांकि, UBS ने अपना 375 रुपये का टारगेट बरकरार रखा है।

Instamart के घाटे ने बढ़ाई चिंता

JM Financial ने स्विगी के सितंबर तिमाही के नतीजों पर चिंता जताई है। ब्रोकरेज के मुताबिक Instamart का मुनाफे में आना अब भी चुनौती बना हुआ है। वहीं, कंपनी के Toing कारोबार की रणनीति पर भी सवाल उठाए गए हैं।

सितंबर तिमाही में Instamart की नेट ऑर्डर वैल्यू (NOV) तिमाही आधार पर 13.4% बढ़ी, लेकिन कॉन्ट्रिब्यूशन मार्जिन जून तिमाही के माइनस 0.3% से गिरकर माइनस 1.4% हो गया।

JM Financial के मुताबिक ग्राहकों को दिए जा रहे इंसेंटिव और बढ़ती फिक्स्ड लागत के चलते कंपनी का एडजस्टेड EBITDA घाटा 778 करोड़ रुपये से बढ़कर 895 करोड़ रुपये पहुंच गया। इससे साफ है कि स्विगी के सामने कारोबार बढ़ाने के साथ घाटा कम करने की चुनौती बनी हुई है।