Swiggy के IPO को Sebi से मिली मंजूरी, क्या दूसरा Zomato बन पाएगी

घरेलू फूड-डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के आईपीओ के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से मंजूरी मिल गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, स्विगी का इश्यू नवंबर में लॉन्च हो सकता है। बेंगलुरु स्थित स्विगी अपने आईपीओ से $1 बिलियन से अधिक जुटा सकती है। 2014 में स्थापित स्विगी भारत भर में 150,000 से अधिक रेस्तरां के साथ भागीदारी करती है। स्विगी की वैल्युएशन लगभग $15 बिलियन की वैल्यूएशन हो सकती है। इसके लिए कंपनी ने अप्रैल में आईपीओ लॉन्च करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त की थी।

सॉफ्टबैंक की हिस्सेदारी वाली स्विगी ने वित्तीय वर्ष FY24 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान परिचालन से ₹5,476 करोड़ का राजस्व और ₹1,600 करोड़ का नुकसान दर्ज किया। स्विगी का निकटतम प्रतिद्वंद्वी ज़ोमैटो वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार लगभग $27-28 बिलियन का है। हालांकि, स्विगी का फूड डिलीवरी व्यवसाय लाभदायक है, लेकिन इसकी ग्रॉसरी डिलीवरी सेवा इंस्टामार्ट अभी भी घाटे में चल रही है।

जोमैटो के बाद स्वीगी दूसरी फूड डिलिवरी कंपनी है जो इतना बड़ा आईपीओ लेकर आ रही है। जोमैटो फिलहाल प्रॉफिट में है और इसके शेयर ने पिछले 6 महीनों में अच्छा रिटर्न दिया है।