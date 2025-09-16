Suzlon Share Price: रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड (Suzlon Energy Ltd) के शेयरों में आज 2 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 11:38 बजे तक बीएसई पर 2.26% या 1.31 रुपये चढ़कर 59.38 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.24% या 1.30 रुपये की तेजी के साथ 59.37 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

सुजलॉन के शेयरों में आज यह तेजी कंपनी द्वारा एक बड़ी घोषणा करने के बाद आई है। दरअसल कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (TPREL) से 838 मेगावाट का ऑर्डर मिला है।

यह ऑर्डर FY26 में कंपनी का सबसे बड़ा और अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है।

इस 838MW प्रोजेक्ट में सुजलॉन 266 S144 विंड टर्बाइन (प्रत्येक 3.15MW क्षमता) तीन राज्यों- कर्नाटक (302MW), महाराष्ट्र (271MW) और तमिलनाडु (265MW) में लगाएगी। यह प्रोजेक्ट TPREL के Firm and Dispatchable Renewable Energy (FDRE) प्रोग्राम के तहत पूरा होगा, जिसका उद्देश्य 24x7 ग्रिड-स्टेबल क्लीन एनर्जी आपूर्ति करना है।

सुजलॉन ग्रुप के वाइस चेयरमैन गिरीश टांटी ने कहा कि टाटा पावर रिन्यूएबल की 2045 तक 100% क्लीन पावर हासिल करने की यात्रा में हमारी ‘Made in India’ विंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनना गर्व की बात है। यह हमारा तीसरा रिपीट ऑर्डर है, जो साझेदारी की मजबूती और भारत की एनर्जी ट्रांजिशन के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है।

सुजलॉन ग्रुप के सीईओ जेपी चालसानी ने कहा कि TPREL उच्चतम स्तर की तकनीक और विश्वसनीयता की मांग करता है। उनका सुजलॉन पर लगातार भरोसा हमारे इनोवेशन और एक्जिक्यूशन की क्षमता का सबूत है।