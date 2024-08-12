Suzlon का शेयरों में रफ्तार, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारSuzlon का शेयरों में रफ्तार, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार

ये स्टॉक नए हाई बना रहा आज इस स्टॉक ने 80 रुपये के बेंचमार्क को टच किया और हम इस स्टॉक के कुछ दिनों का रिकार्ड देखें तो Suzlon Energy Ltd. के शेयरों में लगातार तेजी आई है।

Adarsh
New Delhi,UPDATED: Aug 12, 2024 12:56 IST

िटेल निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक Suzlon में तेजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ये स्टॉक नए हाई बना रहा आज इस स्टॉक ने 80 रुपये के बेंचमार्क को टच किया और हम इस स्टॉक के कुछ दिनों का रिकार्ड देखें तो Suzlon Energy Ltd. के शेयरों में लगातार तेजी आई है। 5 दिन में इसमें करीब 15 फीसदी तेजी आई है।

Also Read: हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव

शुक्रवार को यह 52 हफ्ते के टॉप पर पहुंच गया। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 35 फीसदी से अधिक तेजी आई है। विंड टरबाइन बनाने वाली इस कंपनी के शेयरों में बुधवार को पांच फीसदी, गुरुवार को 4.8 फीसदी और शुक्रवार को 4.8 फीसदी तेजी आई। सोमवार को ये शेयर 80 रुपये पर कारोबार करता नजर आया है। कंपनी ने मंगलवार को संजय घोड़ावत ग्रुप की कंपनी Renom Energy Services में 76% हिस्सेदारी 660 करोड़ रुपये में खरीदने की घोषणा की थी।

पिछले एक साल में यह शेयर अपने 52 हफ्ते के न्यूनतम स्तर से करीब 300 फीसदी उछल चुका है। पिछले साल 14 अगस्त को यह 19.30 रुपये पर था। लेकिन उसके बाद से इसमें खासी तेजी आई है और अभी यह अपने 14 साल के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। पिछले तीन साल में इसमें 986% फीसदी तेजी आई है। ब्रोकरेज फर्म Morgan Stanley ने सुजलॉन के शेयर को overweight रेटिंग देते हुए 73.4 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। सुजलॉन एनर्जी को कवर करने वाले पांच एनालिस्ट्स में से तीन ने इसे खरीदने की सलाह दी है जबकि दो ने इसे होल्ड रेटिंग दी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 12, 2024