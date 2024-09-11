scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारSuzlon Share New Update: क्या रफ्तार पकड़ चुका है ये शेयर?

Suzlon Share New Update: क्या रफ्तार पकड़ चुका है ये शेयर?

आज लगातार दूसरे सत्र में सुझलॉन एनर्जी के शेयर 5% के अपर सर्किट पर लॉक हैं। शेयर 5% बढ़कर 81.95 रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले सत्र के 78.05 रुपये के क्लोजिंग प्राइस से अधिक था। मंगलवार को भी कंपनी के शेयर बीएसई पर 5% ऊपर बंद हुए थे।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 11, 2024 10:57 IST
Shares of Suzlon Energy are trading above their 5 day, 10 day, 20 day, 30 day, 50 day, 100 day, 150 day and 200 day moving averages. This implies the stock has been in bullish zone in all time periods.
सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में पिछले दो सेशन में 10% की तेजी आई है, क्योंकि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने कंपनी के शेयर पर अपना 'ओवरवेट' रेटिंग बनाए रखते हुए इसका टारगेट प्राइस 73 रुपये तय किया है। फिलहाल, सुजलॉन का शेयर इस टारगेट प्राइस से ऊपर कारोबार कर रहा है। मॉर्गन स्टेनली का ये अपडेट सुजलॉन द्वारा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से 1,166 मेगावाट का ऑर्डर मिलने के बाद आई है।

ग्रीन एनर्जी फर्म का मार्केट कैप बीएसई पर बढ़कर 1.11 लाख करोड़ रुपये हो गया है। जबकि दो साल में यह 827% बढ़ चुका है।

आज के सत्र में सुजलॉन के शेयरों ने 89.24 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज किया, जिसमें 109.58 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से 277% तक बढ़ चुके हैं। 13 सितंबर 2023 को सुझलॉन एनर्जी के शेयर अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 21.71 रुपये पर आ गए थे।  सोमवार को सुजलॉन एनर्जी ने बताया कि उसने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से 1,166 मेगावाट का भारत का सबसे बड़ा विंड एनर्जी ऑर्डर हासिल किया है, जो एनटीपीसी की रिन्यूएबल्स शाखा है।

इस ऑर्डर के तहत सुजलॉन गुजरात में पवन टर्बाइन की आपूर्ति करेगा और प्रोजेक्ट का निर्माण और कमीशनिंग भी करेगा। इसके अलावा, कमीशनिंग के बाद ऑपरेशन्स और मेंटेनेंस सेवाएं भी प्रदान करेगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 11, 2024