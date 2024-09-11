Suzlon Share New Update: क्या रफ्तार पकड़ चुका है ये शेयर?
आज लगातार दूसरे सत्र में सुझलॉन एनर्जी के शेयर 5% के अपर सर्किट पर लॉक हैं। शेयर 5% बढ़कर 81.95 रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले सत्र के 78.05 रुपये के क्लोजिंग प्राइस से अधिक था। मंगलवार को भी कंपनी के शेयर बीएसई पर 5% ऊपर बंद हुए थे।
सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में पिछले दो सेशन में 10% की तेजी आई है, क्योंकि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने कंपनी के शेयर पर अपना 'ओवरवेट' रेटिंग बनाए रखते हुए इसका टारगेट प्राइस 73 रुपये तय किया है। फिलहाल, सुजलॉन का शेयर इस टारगेट प्राइस से ऊपर कारोबार कर रहा है। मॉर्गन स्टेनली का ये अपडेट सुजलॉन द्वारा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से 1,166 मेगावाट का ऑर्डर मिलने के बाद आई है।
ग्रीन एनर्जी फर्म का मार्केट कैप बीएसई पर बढ़कर 1.11 लाख करोड़ रुपये हो गया है। जबकि दो साल में यह 827% बढ़ चुका है।
आज के सत्र में सुजलॉन के शेयरों ने 89.24 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज किया, जिसमें 109.58 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से 277% तक बढ़ चुके हैं। 13 सितंबर 2023 को सुझलॉन एनर्जी के शेयर अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 21.71 रुपये पर आ गए थे। सोमवार को सुजलॉन एनर्जी ने बताया कि उसने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से 1,166 मेगावाट का भारत का सबसे बड़ा विंड एनर्जी ऑर्डर हासिल किया है, जो एनटीपीसी की रिन्यूएबल्स शाखा है।
इस ऑर्डर के तहत सुजलॉन गुजरात में पवन टर्बाइन की आपूर्ति करेगा और प्रोजेक्ट का निर्माण और कमीशनिंग भी करेगा। इसके अलावा, कमीशनिंग के बाद ऑपरेशन्स और मेंटेनेंस सेवाएं भी प्रदान करेगा।