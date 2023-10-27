Suzlon Energy के शेयर 5% उछले
समझौते के हिस्से के रूप में, सुजलॉन पवन टर्बाइन (उपकरण आपूर्ति) की आपूर्ति करेगा। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर ने कहा, "शेयर में शानदार तेजी देखी गई है। काउंटर पर निकट अवधि का लक्ष्य 39 रुपये के आसपास होगा।
कंपनी को Juniper Green Energy से ऑर्डर मिलने के बाद शुक्रवार के कारोबार में Suzlon Energy Limited के शेयरों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। स्टॉक 4.54% उछलकर 31.47 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 32.90 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ये मल्टीबैगर काउंटर अपने एक साल के निचले स्तर 6.96 रुपये से 372.70% बढ़ गया है। सुजलॉन ने कहा कि वह कंपनी के नए उत्पाद के हाइब्रिड लैटिस ट्यूबलर (एचएलटी) टावर के साथ 3.15 मेगावाट की रेटेड क्षमता वाले 16 पवन टरबाइन जनरेटर स्थापित करेगा। यह परियोजना गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है।
