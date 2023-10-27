Suzlon Energy के शेयर 5% उछले

scorecardresearch
समझौते के हिस्से के रूप में, सुजलॉन पवन टर्बाइन (उपकरण आपूर्ति) की आपूर्ति करेगा। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर ने कहा, "शेयर में शानदार तेजी देखी गई है। काउंटर पर निकट अवधि का लक्ष्य 39 रुपये के आसपास होगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Oct 27, 2023 16:24 IST
शुक्रवार के कारोबार में सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में तेजी से बढ़ोतरी हुई
शुक्रवार के कारोबार में सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में तेजी से बढ़ोतरी हुई

कंपनी को Juniper Green Energy से ऑर्डर मिलने के बाद शुक्रवार के कारोबार में Suzlon Energy Limited के शेयरों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। स्टॉक 4.54% उछलकर 31.47 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 32.90 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ये मल्टीबैगर काउंटर अपने एक साल के निचले स्तर 6.96 रुपये से 372.70% बढ़ गया है। सुजलॉन ने कहा कि वह कंपनी के नए उत्पाद के हाइब्रिड लैटिस ट्यूबलर (एचएलटी) टावर के साथ 3.15 मेगावाट की रेटेड क्षमता वाले 16 पवन टरबाइन जनरेटर स्थापित करेगा। यह परियोजना गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है।

Also Read: अब से Jio देगा सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट, तूफानी स्पीड से चलेगा इंटरनेट

समझौते के हिस्से के रूप में, सुजलॉन पवन टर्बाइन (उपकरण आपूर्ति) की आपूर्ति करेगा। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर ने कहा, "शेयर में शानदार तेजी देखी गई है। काउंटर पर निकट अवधि का लक्ष्य 39 रुपये के आसपास होगा।


(डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
