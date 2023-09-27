scorecardresearch
Suzlon Energy Share: आज क्या Suzlon Energy के शेयर पर रहेगी सबकी नजर?

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 27, 2023 08:41 IST
सुजलॉन एनर्जी के इन्वेस्टर ग्रुप ने 2020 के शेयरहोल्डर एग्रीमेंट को खत्म कर दिया है
बाज़ार में उथल-पुथल के बीच आज सबसे ज्यादा नजर Suzlon Energy के शेयर पर देखने को मिलेगी। जानकारी के मुताबिक सुजलॉन एनर्जी  के इन्वेस्टर ग्रुप ने 2020 के शेयरहोल्डर एग्रीमेंट को खत्म कर दिया है। दिलीप सांघवी एंड एसोसिएट्स ने फरवरी 2020 में साइन हुए शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर में हलचल देखने को मिल सकती है। यह कदम ऐसे वक्त आया है, जब विंड टरबाइन निर्माता ने कर्ज में कटौती के बाद अपने बिजनेस में बदलाव किया है। इस एग्रीमेंट के खत्म होने के साथ ही सुजलॉन के बोर्ड में निवेशक ग्रुप के नॉमिनेटेड डारेक्टर, हितेन टिंबाडिया ने भी 26 सितंबर को इस्तीफा दे दिया है। हांलाकि विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर ने स्पष्ट किया है कि एग्रीमेंट की समाप्ति से कंपनी के ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

बोर्ड ने 1,000 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर या इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रुमेंट जारी करने को भी मंजूरी दी है। जिन लोगों को कंपनी के शेयर या इंस्ट्रुमेंट आवंटित किए गए उनमें सांघवी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य मेडिसेल्स लिमिटेड और दिलीप सांघवी के परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। 2015 में सन फार्मा के प्रमोटर ने 1,800 करोड़ रुपये में सुजलॉन एनर्जी में 23 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की थी। सांघवी ने कंपनी के प्रमोटर्स को राइट्स इश्यू में पूरी तरह से भाग लेने का इरादा भी जताया था, जिसके जरिए उसने 2022 में 1,200 करोड़ रुपये जुटाए थे। सुजलॉन ने सांघवी फैमिली के सदस्यों और उनके स्वामित्व वाली कंपनियों को प्रेफरेंशियल बेसिस पर 10 मिलियन शेयर अलॉट किए थे, जिससे उनकी हिस्सेदारी 23% हो गई। उस घोषणा के बाद सुजलॉन के शेयरों में दिन में 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। जून तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के आधार पर, दिलीप सांघवी के फैमिली के सदस्यों और कंपनियों के पास कंपनी में कम से कम 7.4 फीसदी हिस्सेदारी थी। मंगलवार को सुजलॉन के शेयर 1.8 फीसदी की बढ़त के साथ 25.95 रुपये पर बंद हुए।

बोर्ड ने 1,000 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर या इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रुमेंट जारी करने को भी मंजूरी दी है

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
