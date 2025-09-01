Suzlon Energy Share Price Target: सुजलॉन एनर्जी को लेकर ब्रोकरेज हाउसों ने पॉजिटिव रुख दिखाया है। जेएम फाइनेंशियल ने हाल ही में प्रमोटर कॉन्फ्रेंस में कंपनी के एग्जिक्यूटिव वाइस चेयरमैन गिरीश तंती के साथ चर्चा के बाद स्टॉक पर BUY रेटिंग दी है और टारगेट ₹78 तय किया है।

ब्रोकरेज का कहना है कि अब बाजार केवल अलग-अलग प्रोजेक्ट्स (जैसे सिर्फ सोलर या सिर्फ विंड) पर नहीं टिक रहा है, बल्कि हाइब्रिड RTC (राउंड-द-क्लॉक) सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहा है। इसमें विंड, सोलर और स्टोरेज को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये एक-दूसरे की कमी को पूरा कर सकें और लगातार बिजली सप्लाई मिल सके।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इसके अलावा एक अन्य ब्रोकरेज फर्म मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) ने भी स्टॉक पर BUY रेटिंग बरकरार रखी है और 42% संभावित बढ़त के साथ टारगेट प्राइस ₹80 तय किया है।

यह अनुमान ग्रुप सीईओ जेपी चालसानी के साथ हुए एक स्पेशल सेशन के बाद आया। इस सेशन में उन्होंने कंपनी के काम पूरा करने की क्षमता और सरकारी नीतियों से मिलने वाले समर्थन पर जोर दिया। चालसानी ने यह भी कहा कि वह लंबे समय तक कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, जिससे निवेशकों को स्थिरता और भरोसा मिलेगा।

MOFSL ने यह भी बताया कि सुजलॉन आने वाले वर्षों में कम से कम 5GW का ऑर्डर बैकलॉग बनाए रखने में आत्मविश्वास रखती है। इससे कंपनी को आने वाले समय में रेवेन्यू (कमाई) की अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी 22% से बढ़ाकर FY28 तक 50% करने की योजना बना रही है। भले ही EPC का मुनाफा (मार्जिन) टरबाइन बनाने वाले बिजनेस से कम है, लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि इस रणनीति से कंपनी को कामकाज और क्षेत्रीय चुनौतियों पर ज्यादा नियंत्रण मिलेगा।

सुजलॉन की उपस्थिति 17 देशों में है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, जहां उसने 5GW की विंड क्षमता स्थापित की है। कंपनी को उम्मीद है कि जैसे-जैसे ये प्रोजेक्ट्स मैच्योर होंगे, रीपावरिंग के अवसर भी बढ़ेंगे।