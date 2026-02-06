scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारQ3 नतीजों के बाद भी ब्रोकरेज का सुजलॉन पर भरोसा कायम! BUY कॉल दिया लेकिन टारगेट प्राइस में की कटौती - Details

Q3 नतीजों के बाद भी ब्रोकरेज का सुजलॉन पर भरोसा कायम! BUY कॉल दिया लेकिन टारगेट प्राइस में की कटौती - Details

ब्रोकरेज JM Financial के मुताबिक, कंपनी की तीसरी तिमाही की आय 617 मेगावाट की हाई डिलीवरी से आई। बेहतर ऑर्डर मिक्स के चलते EBITDA मार्जिन बढ़कर 17.4 फीसदी रहा।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 6, 2026 11:33 IST

Suzlon Energy Share Price Target: सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों पर दिसंबर 2025 तिमाही नतीजों के बाद भी ब्रोकरेज हाउस का भरोसा कायम है। हालांकि कमजोर तिमाही प्रदर्शन और ग्राउंड-लेवल चुनौतियों को देखते हुए कुछ ब्रोकरेज ने अपने टारगेट प्राइस को कम किया है।

ब्रोकरेज JM Financial के मुताबिक, कंपनी की तीसरी तिमाही की आय 617 मेगावाट की हाई डिलीवरी से आई। बेहतर ऑर्डर मिक्स के चलते EBITDA मार्जिन बढ़कर 17.4 फीसदी रहा।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

तिमाही में सुजलॉन का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 14.8 फीसदी बढ़कर 445.2 करोड़ रुपये पहुंचा, जबकि राजस्व 42.4 फीसदी उछलकर 4,228.1 करोड़ रुपये रहा। EBITDA 48 फीसदी बढ़कर 730.5 करोड़ रुपये हुआ।

कमीशनिंग में अड़चन बनी बड़ी चुनौती

JM Financial ने कहा कि अन्य यूटिलिटी कंपनियों की तरह सुजलॉन भी जमीन, राइट ऑफ वे (RoW) और ग्रिड कनेक्टिविटी की समस्याओं से जूझ रही है। पिछले सात क्वार्टर में 3,175 मेगावाट डिलीवरी के मुकाबले सिर्फ 778 मेगावाट का ही कमीशनिंग हो पाया है। इसके बावजूद 6.4 गीगावाट की ऑर्डर बुक के साथ प्रबंधन ने प्रमुख प्रदर्शन मानकों पर कम से कम 60 फीसदी ग्रोथ का भरोसा जताया है।

FY27-28 अनुमान में हल्की कटौती

JM Financial ने FY26 की 2.5 गीगावाट डिलीवरी गाइडेंस बरकरार रखी है, लेकिन FY27 के अनुमान को 3.1 और FY28 के अनुमान को 3.5 गीगावाट से घटाकर 3.0/3.2 गीगावाट किया है।

Suzlon Energy Share Price Target

ब्रोकरेज ने ‘BUY’ रेटिंग बनाए रखते हुए टारगेट प्राइस 70 रुपये से घटाकर 64 रुपये किया।

अन्य ब्रोकरेज फर्म Nuvama Institutional Equities के अनुसार, साइट और RoW दिक्कतों के कारण क्लाइंट ऑफटेक सीमित रहा, जिससे डिलीवरी प्रबंधन के अनुमान से 15-20 फीसदी कम रही।

इसी वजह से स्ट्रीट अनुमान के मुकाबले PAT में 7 फीसदी की चूक हुई। नुवामा ने FY26/FY27 EPS अनुमान में 6 फीसदी और 11 फीसदी की कटौती की है। इसके बावजूद ब्रोकरेज ने ‘BUY’ रेटिंग रखते हुए टारगेट 60 रुपये से घटाकर 55 रुपये किया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Feb 6, 2026