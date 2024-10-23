scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारSuzlon Energy पर फिर आया अपडेट, अब क्या होगा?

Suzlon Energy पर फिर आया अपडेट, अब क्या होगा?

पवन ऊर्जा क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी को 22 अक्टूबर 2024 को यह जुर्माना आदेश मिला था, जो हैदराबाद, तेलंगाना के अधीक्षक - SAG41, ऑडिट-1 द्वारा किए गए ऑडिट निरीक्षण के बाद आया। कंपनी ने यह भी बताया कि जुर्माने की राशि नाममात्र है और इसका कंपनी के वित्तीय संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 23, 2024 18:36 IST
Suzlon Energy shares were hit hard amid the sharp sell-off in the broader markets and a warning letter issued by BSE and NSE earlier this month.
Suzlon Energy shares were hit hard amid the sharp sell-off in the broader markets and a warning letter issued by BSE and NSE earlier this month.

निफ्टी में गिरावट के बाद सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक हरे निशान में बंद हुआ। लेकिन सुजलॉन को लेकर एक अपडेट आया है। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड पर हैदराबाद के अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट की कम वापसी के लिए ₹4,158 का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना CGST अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत लगाया गया है, कंपनी ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंजों को यह जानकारी दी। हालांकि ये जुर्माना काफी मामूली है और आज के सत्र में इस स्टॉक पर कोई असर नहीं दिखा। 
 
पवन ऊर्जा क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी को 22 अक्टूबर 2024 को यह जुर्माना आदेश मिला था, जो हैदराबाद, तेलंगाना के अधीक्षक - SAG41, ऑडिट-1 द्वारा किए गए ऑडिट निरीक्षण के बाद आया। कंपनी ने यह भी बताया कि जुर्माने की राशि नाममात्र है और इसका कंपनी के वित्तीय संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

advertisement

स्टॉक पर रिटर्न
पिछले पांच दिनों में सुजलॉन के शेयरों में 2.40% की गिरावट आई है। हालांकि, पिछले छह महीनों में इसने 75.75% का शानदार रिटर्न दिया है। अगर एक साल की बात करें, तो सुजलॉन के शेयर ने निवेशकों को 133.67% का रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 वर्षों में यह 2,990% तक का भारी रिटर्न प्रदान कर चुका है। YTD (वर्ष की शुरुआत से अब तक) आधार पर, सुजलॉन के स्टॉक ने 87% का रिटर्न दिया है। सोमवार, 21 अक्टूबर 2024 को, यह शेयर 1.30% की गिरावट के साथ ₹71.3 पर कारोबार कर रहा था।

सुजलॉन कंपनी की ऑर्डर बुक
अक्टूबर 2024 में, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को जिंदल रिन्यूएबल्स पावर कंपनी से एक बड़ा अनुबंध मिला था। इस अनुबंध के तहत, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड 127 पवन टरबाइन जनरेटर की आपूर्ति करेगी, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 3.15 मेगावाट होगी, और इनमें हाइब्रिड जाली ट्यूबलर टावर शामिल होंगे। खास बात यह है कि सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, टाटा पावर लिमिटेड से भी एक बड़े अनुबंध को हासिल करने की दौड़ में सबसे आगे चल रही है।

 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 23, 2024