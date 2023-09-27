Sugar Stocks: Sugar Stocks में दिखेगी हलचल ! कंपनी खरीदेगी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी

26 सितंबर को मुंबई हेडक्वाटर वाली एग्रो-बिजनेस कंपनी द्वारा की गई एक रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार Shree Renuka Sugar ने ₹235.5 करोड़ में Anamika Sugar Mills में 100 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक शेयर पर्चेज एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट के अनुसार श्री रेणुका ₹47.05 प्रति शेयर के हिसाब से लगभग 5 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदेगी। अधिग्रहण पूरा होने के बाद अनामिका कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी बन जाएगी। एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है 100 फीसदी इक्विटी के अधिग्रहण के लिए 235.5 करोड़ रुपये के (5,00,48,589 इक्विटी शेयर 47.05/- रुपये प्रति शेयर पर) समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस डील को कैश कंडीसरेशन के रूप में 15 अक्टूबर, 2023 को या उससे पहले पूरा किया जाना है।

श्री रेणुका ने कहा कि प्रेफरेशियल शेयरों के रिडेम्पशन के लिए प्राथमिक निवेश ₹110 करोड़ है। इस तरह के प्राथमिक निवेश के लिए प्रति शेयर की कीमत कंपनी के परामर्श से अनामिका के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा उचित समय पर निर्धारित की जाएगी। कंपनी के बोर्ड द्वारा अधिग्रहण को मंजूरी दिए जाने के बाद 25 सितंबर को शेयर बाजार में श्री रेणुका के शेयरों में 2.19 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। 26 सितंबर के कारोबारी सत्र में बीएसई पर शेयर पिछले दिन के मुकाबले 0.72 फीसदी की गिरावट के साथ ₹54.76 पर बंद हुए।