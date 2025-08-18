इस दवा बनाने वाली कंपनी ने दिया 300% का धमाकेदार रिटर्न, निवेशक हुए मालामाल

सोमवार को दवा बनाने वाली कंपनी सुदरशन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Sudarshan Pharma Industries Ltd) के शेयर में जबरदस्त तेजी आई। कंपनी का शेयर 4.64% चढ़कर ₹32.50 पर पहुंच गया, जबकि पिछले दिन यह ₹31.06 पर बंद हुआ था। कारोबार में भी तेजी दिखी और बीएसई (BSE) पर शेयर का वॉल्यूम 1.01 गुना बढ़ गया। इस शेयर का 52 हफ्ते का हाई ₹53.50 और लो ₹15.51 रहा है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कैसे रहे तिमाही नतीजे?

कंपनी के ताजा नतीजे काफी मजबूत रहे हैं। अप्रैल-जून 2025 (Q1FY26) में कंपनी की बिक्री 46% बढ़कर ₹145.26 करोड़ हो गई। इतना ही नहीं, कंपनी को इस तिमाही में ₹3.96 करोड़ का मुनाफा हुआ, जबकि पिछले साल इसी समय ₹1.21 करोड़ का घाटा था। यानी कंपनी ने जबरदस्त पलटवार किया है।

वार्षिक नतीजों में भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया। FY25 में कंपनी की कुल बिक्री 9% बढ़कर ₹505 करोड़ और शुद्ध मुनाफा 45% बढ़कर ₹16 करोड़ पहुंच गया। पिछले 5 सालों में कंपनी का मुनाफा हर साल औसतन 70% की रफ्तार से बढ़ा है।

कंपनी का बड़ा प्लान

कंपनी अब और आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। हाल ही में बोर्ड ने तेलंगाना की Srigen Lifesciences Pvt Ltd से जमीन, बिल्डिंग और मशीनें खरीदने की मंजूरी दी है। करीब 1,563 वर्ग मीटर का यह सौदा ₹25.50 करोड़ में होगा। यहां कंपनी APIs और कैमिकल्स का और ज्यादा प्रोडक्शन करेगी।

Srigen Lifesciences ने करीब 50 नए API मटीरियल्स तैयार किए हैं, जिनमें से कुछ पेटेंटेड भी हैं। इनके पास 80 किलोलीटर की बड़ी रिएक्टर क्षमता भी है। यह डील दिसंबर 2025 तक पूरी हो जाएगी।

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

पिछले एक साल में कंपनी का शेयर निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दे चुका है। 52 हफ्ते के लो ₹15.51 से यह शेयर 110% चढ़ चुका है। वहीं, पिछले दो साल में यह 300% तक ऊपर गया है। जून 2025 में विदेशी निवेशक (FIIs) ने कंपनी के लगभग 25 लाख शेयर खरीदे और अपनी हिस्सेदारी 19.5% तक बढ़ा दी। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने भी कंपनी पर भरोसा जताया और पहली बार इसमें निवेश करते हुए 1.28 लाख शेयर खरीदे।

क्या काम करती है कंपनी?

सुदरशन फार्मा साल 2008 में शुरू हुई थी और इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। कंपनी दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले API (Active Pharmaceutical Ingredients) और तैयार दवाइयों का प्रोडक्शन करती है। इसके साथ ही यह कैमिकल्स और सॉल्वेंट्स का भी कारोबार करती है। इनके कई प्रोडक्ट्स “R” ट्रेडमार्क के तहत रजिस्टर्ड हैं, जैसे Love Birds और Metfocal। भारत के अलावा कंपनी अपने प्रोडक्ट्स विदेशों में भी भेजती है।