केमिकल सेक्टर की इस कंपनी का मुनाफा 86% उछला, रेवेन्यू में भी 28% की शानदार बढ़ोतरी- रडार पर शेयर

केमिकल सेक्टर की कंपनी, सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Sudarshan Pharma Industries Ltd) का शेयर निवेशकों के रडार पर है। कंपनी ने बीते गुरुवार को अपने एक्सचेंज फाइलिंग में सितंबर तिमाही की जानकारी दी है।

कंपनी ने बताया था कि जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 86.12% बढ़कर 7.78 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 4.18 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली।

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दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 28.48% बढ़कर 216.97 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 168.87 करोड़ रुपये था। इस तरह कंपनी की तिमाही आय में पिछले साल के मुकाबले 48.10 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई, जबकि नेट प्रॉफिट 3.60 करोड़ रुपये बढ़ा। कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी की रफ्तार रेवेन्यू ग्रोथ से तीन गुना से भी ज्यादा रही।

इसके साथ ही कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी सुधरकर 3.6% हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 2.5% था। इससे पता चलता है कि कंपनी ने अपनी कमाई को मुनाफे में बदलने की क्षमता में सुधार किया है। कंपनी के मुताबिक, रेवेन्यू में बढ़ोतरी और बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी से उसके ऑपरेशनल प्रदर्शन को मजबूती मिली है।

Sudarshan Pharma Share Price

कंपनी का शेयर एनएसई पर 5.71% या 2.14 रुपये गिरकर 35.34 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और बीएसई पर स्टॉक 2.81% या 1.04 रुपये गिरकर 35.91 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी के बारे में

कंपनी के वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (SPIL) की शुरुआत साल 2008 में मुंबई में ‘सुदर्शन स्पेशियलिटी केमसॉल्व प्राइवेट लिमिटेड’ के नाम से हुई थी। इसके बाद कंपनी का नाम बदलकर ‘सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड’ कर दिया गया। साल 2016 में कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी और इसका नाम ‘सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड’ (SPIL) हो गया।