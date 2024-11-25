Cochin Shipyard, Mazagon Dock और Garden Reach shares में अचानक बदल गया ट्रेंड!

Cochin Shipyard Ltd. के शेयर सोमवार 25 नवंबर को 5% अपर सर्किट में लॉक हो गए हैं। Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. और Garden Reach Shipbuilders Ltd. के शेयर भी आज 5% की बढ़ोतरी के साथ ट्रेड होते दिखे। यह कदम सोमवार के ट्रेडिंग सत्र में रक्षा क्षेत्र के स्टॉक्स में देखी गई व्यापक खरीदारी दिखाते हैं।

advertisement

यह तब हुआ है जब कोचिन शिपयार्ड ने भारतीय बाजार के लिए जैक-अप रिग्स के डिज़ाइन और महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए Seatrium Letourneau USA, Inc. (SLET) के साथ एक समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

कोचिन शिपयार्ड के शेयरों ने 8 जुलाई, 2024 को ₹2,979 का रिकॉर्ड हाई बनाया था और तब से यह करेक्शन मोड में हैं। इस सरकारी शिपबिल्डर के शेयरों में उन स्तरों से 54% की गिरावट आई है।

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने 5 जुलाई 2024 को ₹5,860 का रिकॉर्ड हाई बनाया था और तब से इन शेयरों में लगभग 30 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिससे यह ₹5,000 के नीचे चला गया है। इस करेक्शन के कारण इस स्टॉक का मार्केट कैप ₹85,000 करोड़ से नीचे चला गया है।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयरों में ₹2,833 के रिकॉर्ड स्तर से 49% की गिरावट आई है, जो उसने 5 जुलाई 2024 को हासिल किया था। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स का मार्केट कैप ₹16,573.96 करोड़ है।

सरकार के पास मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स में अभी भी 84.83% हिस्सेदारी है, जो न्यूनतम सार्वजनिक शेयर होल्डिंह मानदंडों से ऊपर है। कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच में सरकार की हिस्सेदारी अब 72.86% और 74.50% है।

कोचिन शिपयार्ड के शेयर 5% के अपर सर्किट में ₹1,363.40 पर अटके दिखे, जबकि मझगांव डॉक के शेयर ₹4,179 पर 4.70% की वृद्धि के साथ ट्रेड करते दिखे। गार्डन रीच के शेयर ₹1,447.25 पर 5.20% ऊपर ट्रेड हुए।

डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिमपूर्ण हो सकता है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें।