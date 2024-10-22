scorecardresearch
Stocks To Watch: Zomato, Paytm, Bajaj Finance, Hyundai Motor, Ola Electric पर रखें नजर

Ola Electric: Ola Electric ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) से मिले नोटिस के जवाब में सफाई दी है। कंपनी ने बताया कि CCPA से प्राप्त 10,644 शिकायतों में से 99.1 प्रतिशत का समाधान कर दिया गया है।

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 22, 2024 08:51 IST
While HDFC Bank, Bharti Airtel, ICICI Bank and the State Bank of India were the gainers, RIL, TCS, Infosys, HUL, ITC and LIC were losers from the Top-10 pack.

आज के ट्रेड में, Zomato, Paytm, Bajaj Finance, Ola Electric और Eicher Motors जैसी कंपनियों के शेयर दूसरी तिमाही के परिणामों और विभिन्न खबरों के कारण चर्चा में रहेंगे।

Hyundai Motor India: Hyundai Motor India के शेयर मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंज में अपनी शुरुआत करेंगे। 27,870 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को अंतिम दिन 2.37 गुना सब्सक्राइब किया गया था। इसमें योग्य संस्थागत निवेशकों ने 6.97 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों ने 0.6 गुना, रिटेल निवेशकों ने 0.5 गुना और कर्मचारियों ने 1.74 गुना बोली लगाई।

Shriram Finance: भारतीय रिजर्व बैंक ने Shriram Finance को Shriram Housing में अपनी हिस्सेदारी Warburg Pincus की सहयोगी Mango Crest को बेचने की मंजूरी दे दी है।

Sona BLW Precision Forgings: कंपनी ने हरियाणा में अपने ड्राइवलाइन व्यवसाय के लिए एक नया प्लांट शुरू किया है।

Eicher Motors: रॉयल एनफील्ड ने बांग्लादेश में अपने संचालन का विस्तार किया है और ढाका में एक फ्लैगशिप शोरूम लॉन्च किया है। कंपनी ने बांग्लादेशी बाजार में Hunter 350, Meteor 350, Classic 350 और Bullet 350 लॉन्च की हैं।

Bajaj Finance, Adani Green, Zomato, Paytm, Adani Energy Solutions, Varun Beverages, ICICI Pru Life जैसी कंपनियों के शेयर दूसरी तिमाही के परिणामों से पहले आज के ट्रेड में ध्यान आकर्षित करेंगे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
