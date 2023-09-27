Stocks To Watch: आज किन शेयरों पर रहेगी नजर, पढ़िए पूरी ख़बर

घरेलू शेयर बाजार में पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट देखी गयी। बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल बाजार से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो चलिए जानते है आज किन शेयरों पर सबकी नजर रहने वाली है।

REC/PNB: दोनों कंपनियों ने अगले 3 साल में 55,000 करोड़ रुपए के इंफ्रा प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के लिए करार किया है।

Century Textiles: Birla Estate ने लॉन्च के 36 घंटे के अंदर ही Birla Trimaya के पहले चरण की बिक्री हो गई है। करीब 500 करोड़ रुपए में ये 556 यूनिट्स की बिक्री हुई है। कंपनी का कहना है इस प्रोजेक्ट से 3,000 करोड़ रुपए के आय होगी।

Infosys: कंपनी ने Microsoft के साथ करार किया है। ये करार जेनरेटिव AI की पहुंच और इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए किया है। कंपनी ने Microsoft के साथ करार किया है

Suzlon Energy: दिलीप सांघवी एंड एसोसिएट ने शेयरहोल्डर एग्रीमेंट रद्द किया है। कंपनी ने साल 2015 में करार किया था। दिलीप सांघवी एंड एसोसिएट कंपनी के शेयरहोल्डर बन रहेंगे। कंपनी से हितेन टिंबाडिया ने इस्तीफा दिया है।

DCM Shriram: राजस्थान के कोटा स्थित UPVC प्लांट में Fenesta क्षमता का विस्तार करेगी। इस विस्तार योजना के तहत दो एक्सट्रूशन लाइन लगाने के साथ ही एक ब्लेंडिंग लाइन भी लगाने की योजना है। इसके बाद सालाना क्षमता बढ़कर 12,284 MT होगी, जोकि फिलहाल 8,600 MT है। Fenesta इस कंपनी की सब्सिडियरी है।

Vedanta: मूडीज नें कंपनी की रेटिंग डाउनग्रेड कर Caa2 कर दी है। साथ ही कंपनी ने निगेटिव आउटलुक बरकरार रखा है।

Pratap Snacks: कंपनी की बंगलुरु स्थित प्लांट ने GST अथॉरिटी ने जांच की है। ये जांच CGST के तहत हुई है और जब्ती हुई है।

IndusInd Bank: बैंक ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ करार किया है। पुरूष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए ये बैंक ग्लोबल पार्टनर बना है।

3I Infotech: कंपनी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के करीब 40 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत 5 साल तक बैंक को ये कंपनी सर्विस सपोर्ट देगी।