Stocks to Watch:आज किन शेयरों पर होगी नजर

घरेलू शेयर बाजार में पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट देखी गयी। बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल बाजार से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो चलिए जानते है आज किन शेयरों पर सबकी नजर रहने वाली है।

Dixon Tech: कंपनी पर DAM Cap report की रिपोर्ट में 6,000 का टारगेट दिया है।

Strides Pharma: बोर्ड ने Strides Pharma Science, Steriscience Specialties और Stelis Biopharma के अरेंजमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसमें CDMO और सॉफ्ट जिलेटिन कारोबार का डीमर्जर भी शामिल है।

Wipro: कंपनी ने चेन्नई स्थित एक प्रॉपर्टी की बिक्री को पूरा कर लिया है। करीब 14.02 एकड़ जमीन की बिक्री भी इसमें शामिल है।

ताजा S&P Global data कहता है कि भारत की तेल की मांग अगस्त में 270,000 bpd Y/Y रह सकती है जो साल 2019 के अगस्त के महीने से 7% ज्यादा होगी।

Bajaj Finance: HSBC की रिपोर्ट में शेयर पर 9,500 का टारगेट दिया है जबकि GS की report में बिकवाली की सलाह है और टारगेट Rs 6,716 दिया है।

GREEN PLY: कंपनी ने कहा है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आशिंक तौर पर फिर से काम शुरू हो गया है।

Fortis Healthcare: Artistery Properties Private Ltd में 99.9% हिस्सा खरीदने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी ये हिस्सेदारी 32 करोड़ रुपए में खरीदेगी।

Voltamp: आज इस स्टॉक में बड़ी ब्लॉक डील संभव है। ब्लॉक डील के जरिए कंपनी के प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। प्रोमोटर्स की ओर से 12 लाख शेयरों की बिक्री की संभावना है। इस डील की साइज 550 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ये डील 4,600 रुपए प्रति शेयर के भाव पर संभव है।

Tata Steel: मूडीज ने Baa3 की रेटिंग अपग्रेड की है, जोकि एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग है।

Mankind Pharma: उदयपुर में नए फार्मा प्लांट को कंपनी ने 25 सितंबर से शुरू कर दिया है।

TITAN/KALYAN/SENCO: फेस्टिव सीजन में अच्छी बिक्री की उम्मीद है। 2023 में 2019 की तरह स्पेडिंग हो सकती है। ऑनलाइन ज्वैलरी कंपनियों पर ब्रोकरेज हाऊस बुलिश हैं।

Welspun Corp: सिंटेक्स की तेलंगाना में नई यूनिट लगाने की योजना है। वेलस्पन कॉर्प की सब्सिडियरी कंपनी सिंटेक्स है। तेलंगाना प्लांट में वाटर टैंक और पीवीसी पाइप बनाएगी। तेलंगाना प्लांट पर कंपनी ने 350 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।

RPP Infra: कंपनी को हाल ही में 482.37 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसमें चेन्नई पेट्रो की ओर से तमिलनाडु के नागपट्टीनम प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा DRDO से 90 करोड़ रुपए का भी ऑर्डर मिला है।