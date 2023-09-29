Stocks to Watch Today: आज किन शेयरों पर रहेगी नजर

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStocks to Watch Today: आज किन शेयरों पर रहेगी नजर

MCX कंपनी को फिलहाल नए प्लैटफॉर्म पर नहीं जाने का सुझाव है। कंपनी को ये सुझाव सेबी की ओर से भेजा गया है। इसके बाद अब कंपनी ने सेबी के सुझाव नहीं माने का फैसला किया है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 29, 2023 09:21 IST
घरेलू शेयर बाजार में पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट देखी गयी
घरेलू शेयर बाजार में पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट देखी गयी। बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल बाजार से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो चलिए जानते है आज किन शेयरों पर सबकी नजर रहने वाली है। 

Also Read: Adani Group: Adani Group ने क्या किये बड़े बदलाव, Exchange को क्या दी जानकारी आइये जानते है

IT Shares: Accenture की आय 15.42 अरब डॉलर के मुकाबले 4% बढ़कर 16 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। GAAP ऑपरेटिंग मार्जिन 14.7% से घटकर सालाना आधार पर 12% रहे है। चौथी तिमाही में कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन 14.9% रहे थे। कंपनी की फ्री कैश फ्लो 3.2 अरब डॉलर रही जबकि चौथी तिमाही में 16.6 अरब डॉलर रहा। आउटलुक की बात करें तो पहली तिमाही में कंपनी की आय 15.85 अरब डॉलर से लेकर 16.45 अरब डॉलर तक संभव है। पहली तिमाही में आय गाइडेंस -2% से +2% रह सकता है। 

Adani Green Energy & Adani Energy Solutions: अबू-धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी के पास अदाणी ग्रुप की इन दों कंपनियों में 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। सूत्रों मिली जानकारी के अनुसार, IHC अब इन निवेश को बेचने के लिए खरीदार खोज रही है। 

Chola Investment: QIP के लिए फ्लोर प्राइस 1,200 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। ये कंपनी 2,000 करोड़ रुपए का QIP लॉन्च कर रही है। इसके लिए IIFL Secruties Kotak Bank और HSBC बैंकर नियुक्त किए गए हैं। 

Navin Fluroine: कंपनी के MD पद से राधेस वेलिंग ने इस्तीफा दे दिया है, जोकि 15 दिसंबर 2023 से लागू होगा। कंपनी ने सुधीर देव को एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया है, जोकि 28 सितंबर 2023 से लागू हो चुका है। राधेस वेलिंग का इस्तीफा एक सरप्राइज के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि कंपनी ने हाल ही में 2,000 करोड़ रुपए के कैपेक्स की योजना तैयार की है। 

Happiest Minds: प्रोमोटर अशोक सूता ने ब्लॉक डील के जरिए 1.1% हिस्सा बेचा है। उन्होंने ये हिस्सेदारी SKAN और Happiest Health को बेचा है। इसके साथ ही कंपनी में अब अशोक सूता की हिस्सेदारी 51.24% से घटकर 50.13% पर आ गई है। 

Piramal Pharma: US FDA ने बेथलेहम फैसिलिटी की जांच पूरी कर ली है और 2 आपत्तियां भी जारी की है। ये जांच 18 से 28 सितंबर के बीच हुई है। दोनों आपत्तियां सिस्टम में सुधार को लेकर ही हैं। 

NLC India: कंपनी ओड़िशा में 800 MW वाले 3 थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाएगी। इसके लिए कंपनी ने GRIDCO ks meL 400 MW के लिए लंबी अवधि का पीपीए करार किया है। 

MCX: कंपनी को फिलहाल नए प्लैटफॉर्म पर नहीं जाने का सुझाव है। कंपनी को ये सुझाव सेबी की ओर से भेजा गया है। इसके बाद अब कंपनी ने सेबी के सुझाव नहीं माने का फैसला किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 29, 2023