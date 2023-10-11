Stocks to Watch Today: आज किन शेयरों पर रहेगी नज़र, किन शेयरों में बनाएं रणनीति?

मंगलवार को भारतीय घरेलू शेयर बाजार में एक बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें सेंसेक्स 567 अंक बढ़कर 66,079 पर और निफ्टी 177 अंक बढ़कर 19,689 पर बंद हुआ। आज जिन शेयरों पर नजर हैं वो इस प्रकार हैं:

1. Titan: टाइटन कंपनी ने घोषणा की है कि वे अपने निदेशक मंडल के द्वारा 17 अक्टूबर को गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने की विचार करेंगे। इसका मतलब है कि कंपनी नए पूंजी को जुटाने के लिए नए डिबेंचर जारी कर सकती है, जिससे उन्हें निवेशकों से पूंजी जुटाने का और अधिक अवसर मिल सकता है।

advertisement

2. NCL Industries: यह कंपनी ने सीमेंट उत्पादन में सीमेंट बोर्ड के साथ 9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अच्छे नतीजे प्राप्त किए। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने सीमेंट व्यापार में मजबूती दिखाई और उनकी लाभ में वृद्धि हुई है, जो निवेशकों के लिए अच्छी खबर है।

3. MCX: कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज ने नए वेब-आधारित कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म (सीडीपी) की शुरुआत करने की घोषणा की है। इससे निवेशकों को कमोडिटी व्यापार में और अधिक सुविधा मिलेगी और उन्हें अपने निवेशों को प्रबंधित करने के लिए एक नए विकल्प की उपलब्धता होगी।

4. TCS: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अपनी आय की रिपोर्ट देने की तैयारी की है, और उनके शेयरों के बारे में बीएसई पर रिपोर्ट देने की उम्मीद है। इससे उनके निवेशकों को यह स्थिति अच्छी तरह से समझने में मदद मिलेगी और वे अपने निवेशों को सही तरीके से प्रबंधित कर सकेंगे।

5. Delta Corp: इस गेमिंग और कैसीनो कंपनी ने अच्छे वित्तीय परिणामों की घोषणा की, और उनके लाभ में वृद्धि दर्ज की। यह खबर निवेशकों के लिए अच्छी है, क्योंकि कंपनी के व

6. EIH Associated Hotels Ltd: कंपनी ने अपने अध्यक्ष और निदेशक के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है।

कई अन्य कंपनियों ने भी अपने सत्रीय आय की घोषणा करने की योजना बनाई है, जैसे कि दीप्ना फार्माकेम, जस्ट्राइड एंटरप्राइजेज, नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया), प्लास्टिब्लेंड्स इंडिया, सैमी होटल्स, सनथनगर एंटरप्राइजेज, सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) और जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज।