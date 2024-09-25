Stocks To Watch: कैसा रहेगा बाजार, किन शेयरों पर आई हैं खबरें

निफ्टी-50 इंडेक्स ने मंगलवार को इंट्राडे सत्र के दौरान 26,000 का स्तर छुआ, हालांकि यह 26,100, 26,150 पर ऊपर रेस्टिटेंस पर कंसोलिडेट हो सकता है।

कल की शुरूआती तेजी के बाद निफ्टी 50 इंडेक्स ने 0.01% की मामूली बढ़त के साथ 25,940.40 पर बंद हुआ, जबकि एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 85,000 के ऐतिहासिक उच्च स्तर को छूने के बाद 84,914.04 पर 0.02% की गिरावट के साथ बंद हुआ।

25 सितंबर 2024 को जिन स्टॉक्स में खबरें वो इस प्रकार हैं

डाबर इंडिया



सूत्रों ने एफई को बताया कि उपभोक्ता वस्त्र क्षेत्र की प्रमुख कंपनी डाबर के प्रमोटर बर्मन ने हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेस (HCCB), जो कि कोका-कोला इंडिया की बॉटलिंग शाखा है, में लगभग 40% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की दौड़ से बाहर हो गई हैय़

इंफोसिस

एक आधिकारिक स्रोत के अनुसार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) अपने 26 जून 2024 के सर्कुलर में संशोधन पर विचार कर रहा है, जिससे इंफोसिस की 'बिजनेस-ऐज-यूज़ुअल' फंड ट्रांसफर के लिए संपूर्ण वस्तु एवं सेवा कर (GST) देनदारी को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह परिवर्तन उस कंपनी और अन्य लोगों पर कर भार को समाप्त करने में सक्षम होगा, जिन्हें इसी तरह की नोटिस प्राप्त हुई थीं, भले ही 'छूट वाली सेवाओं' के मामले हों, स्रोत ने जोड़ा।

ईज़ी ट्रिप प्लानर्स

सीएनबीसी-टीवी18 ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ईज़ी ट्रिप प्लानर्स के प्रमोटर निशांत पिट्टी कंपनी में अपनी 8.5% हिस्सेदारी ब्लॉक डील्स के माध्यम से बेच सकते हैं, जिसमें अनुमानित ब्लॉक साइज 622 करोड़ रुपये होगा।

MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया)

MCX ने बाजार नियामक सेबी के निर्देश के बाद फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) अनुबंधों के लिए लेनदेन शुल्क संशोधित किया है। नई दरें अगले महीने से लागू होंगी।

डेल्टा कॉर्प

डेल्टा कॉर्प ने अपने हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट व्यवसाय के डीमर्जर को मंजूरी दी है, जो अब एक नई इकाई, डेल्टा पेनलैंड प्राइवेट लिमिटेड (DPPL) में होगा। इस कदम का उद्देश्य दोनों व्यवसायों के लिए बेहतर विकास अवसर प्रदान करना और उनके मूल्य को उजागर करना है।

पीसी ज्वैलर्स

पीसी ज्वैलर्स लिमिटेड ने 30 सितंबर 2024 को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक निर्धारित की है, जिसमें प्रमुख मामलों पर विचार किया जाएगा, जिसमें संभावित स्टॉक विभाजन भी शामिल है।

जिलेट इंडिया

जिलेट इंडिया लिमिटेड ने कहा कि प्रॉक्टर एंड गैंबल बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड ने 31 दिसंबर 2024 से कंपनी के साथ वितरण समझौता समाप्त कर दिया है।

टाटा पावर

टाटा पावर ने अपनी महाराष्ट्र स्थित ट्रॉम्बे प्लांट में आग लगने की घटना की जानकारी दी। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और कोई हताहत या जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है।