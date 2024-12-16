RIL, RITES, Aeroflex Industries, HBL Power समेत किन स्टॉक्स पर निवेशक रखें नजरें



Reliance Industries

रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) ने नवी मुंबई IIA प्राइवेट लिमिटेड में ₹1,628 करोड़ के बदले 74% हिस्सेदारी खरीद ली है। बाकी 26% हिस्सेदारी CIDCO (सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र) के पास बनी रहेगी। इस अधिग्रहण के साथ नवी मुंबई IIA रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी बन गई है।

Bharat Forge

भारत फोर्ज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Kalyani Strategic Systems ने Edgelab S.p.A में 2.5 मिलियन में 25% हिस्सेदारी खरीदी है। यह निवेश भारत फोर्ज की रणनीतिक दिशा के तहत उच्च-तकनीकी रक्षा और एयरोस्पेस निर्माण में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया है।

Aeroflex Industries

फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस ने ₹400 करोड़ तक जुटाने की योजना बनाई है, जिसे Qualified Institutional Placement (QIP) के जरिए उठाया जाएगा। कंपनी इस पूंजी का उपयोग अपने विस्तार योजनाओं को मजबूत करने और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए करेगी। शेयरधारक इस प्रस्ताव पर 15 जनवरी 2024 को होने वाली EGM में मतदान करेंगे।

Afcons Infrastructure

कंपनी ने MP मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से ₹1,007 करोड़ की मेट्रो रेल परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण ठेका हासिल किया है।

HBL Power Systems

कंपनी को चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से ₹1,522.4 करोड़ का एक ऑर्डर हासिल किया है, जिसमें ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम (TCAS) की सप्लाई, स्थापना और कमीशनिंग की जिम्मेदारी दी गई है। यह परियोजना 2,200 लोकोमोटिव्स को कवर करेगी और खरीद आदेश मिलने के 12 महीने के भीतर इसे पूरा किया जाएगा।

RITES

नवरत्न कंपनी को विदेश मंत्रालय से एक परियोजना के तहत ऑर्डर मिला है, जिसका उद्देश्य एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण करना है। ₹297.67 करोड़ की यह परियोजना 59 महीनों में पूरी होगी, जिससे भारत की सीमा बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।

63 Moons Technologies

कंपनी ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) निवेशक मंच के जरिए प्रस्तावित ₹1,950 करोड़ के एक बार के समाधान को मंजूरी दी है।

