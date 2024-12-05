आज के ट्रेडिंग से पहले इन स्टॉक्स पर रखें नजर: Vodafone, Infosys, और Indus Tower सहित कई दिग्गज कंपनियां

आज के बाजार में ट्रेडिंग शुरू करने से पहले कुछ प्रमुख स्टॉक्स पर निवेशकों की नजर होनी चाहिए। इनमें Vodafone Idea, Indus Tower, Infosys, Bharat Forge, Larsen & Toubro, Torrent Pharma, Muthoot Microfin, Indraprastha Gas, और PG Electroplast जैसे दिग्गज कंपनियों के शेयर शामिल हैं।

प्रमुख स्टॉक्स:

Vodafone Idea Ltd.:

कंपनी की ओर से हालिया वित्तीय रिपोर्ट और सेक्टर में चल रही गतिविधियां इसे निवेशकों के लिए दिलचस्प बना सकती हैं।

advertisement

Indus Tower:

टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही यह कंपनी बाजार की मौजूदा परिस्थितियों में मजबूत प्रदर्शन कर सकती है।

Infosys:

देश की अग्रणी आईटी कंपनी के शेयरों पर भी निवेशकों की नजर बनी रहेगी, खासतौर पर ग्लोबल आईटी डिमांड को देखते हुए।

Bharat Forge:

ऑटोमोबाइल और डिफेंस सेक्टर में सक्रिय यह कंपनी लॉन्ग-टर्म ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है।

Larsen & Toubro (L&T):

इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी निवेशकों के पोर्टफोलियो में प्रमुख स्थान रखती है।

Torrent Pharma:

हेल्थकेयर और फार्मा क्षेत्र में लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही इस कंपनी पर नजर रखना महत्वपूर्ण है।

Muthoot Microfin:

फाइनेंस सेक्टर में सक्रिय यह कंपनी ग्रामीण इलाकों में तेजी से विस्तार कर रही है।

Indraprastha Gas:

ऊर्जा क्षेत्र की यह प्रमुख कंपनी सरकार की नीतियों और बढ़ते ग्रीन एनर्जी के फोकस के चलते चर्चा में है।

PG Electroplast:

इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की यह कंपनी बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है।

Disclaimer: यह रिपोर्ट केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

