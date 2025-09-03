Stocks to BUY: आईआईएफएल सिक्योरिटीज (IIFL Securities) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में 6 स्टॉक्स पर बुलिश व्यू दिया है और इनमें से 14% से 45% तक की अपसाइड पोटेंशियल का अनुमान जताया है। ब्रोकरेज का कहना है कि यूएस-इंडिया ट्रेड टकराव और रुपये की कमजोरी के बीच मैक्रो रिकवरी थोड़ी देर से आएगी, लेकिन सुधार की रफ्तार जीएसटी, बिजली (SEB प्राइवेटाइजेशन) और लेबर कोड सुधारों पर फोकस से तेज हो सकती है।

IIFL की टॉप 6 स्टॉक आइडियाज

1. भारती एयरटेल | टारगेट प्राइस: ₹2,158 (14% अपसाइड)

VIL से RMS गेन, 5G डेटा पर डेली लिमिट की संभावना, प्रीपेड से पोस्टपेड कन्वर्जन और डिजिटल सेवाओं में बढ़त से प्रदर्शन सुधरेगा।

एंटरप्राइज बिजनेस और Airtel Africa में ARPU ग्रोथ प्रमुख ड्राइवर होंगे।

FY26 में लीडरशिप ट्रांजिशन (गोपाल विट्टल की जगह शशवत शर्मा)।

2. अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज | टारगेट प्राइस: ₹9,000 (27% अपसाइड)

कोर हॉस्पिटल बिजनेस का विस्तार और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म की ग्रोथ।

FY27 तक राजस्व ₹17,500 करोड़ से बढ़कर ₹25,000 करोड़ होने का अनुमान।

24/7 प्लेटफॉर्म का FY26 में EBITDA ब्रेक-ईवन, अस्पतालों में 1,700 नई बेड ऐड।

3. स्विगी | टारगेट प्राइस: ₹535 (29% अपसाइड)

FY25-28 में 29% रेवेन्यू CAGR की उम्मीद।

FY27/28 तक EBITDA और PAT पॉजिटिव होने का अनुमान।

क्विक कॉमर्स (QC) में सफल एक्सीक्यूशन से बड़ा अपसाइड, FD बिजनेस $8.1B वैल्यूएशन पर।

4. सैगिलिटी इंडिया | टारगेट प्राइस: ₹65 (45% अपसाइड)

यूएस हेल्थकेयर ऑपरेशंस आउटसोर्सिंग मार्केट में मजबूत पोजिशन।

FY25-27 में 13% डॉलर रेवेन्यू CAGR की उम्मीद।

नॉन-डिस्क्रिशनरी और डिफेंसिव सेक्टर पर फोकस, Medicaid कट्स का सीमित असर।

5. दीपक फर्टिलाइजर्स & पेट्रोकेमिकल्स | टारगेट प्राइस: ₹1,725 (38% अपसाइड)

अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड और IPA प्रोडक्ट्स में हेल्दी ग्रोथ।

नॉर्वे की Equinor के साथ नया गैस कॉन्ट्रैक्ट मई 2026 से सपोर्ट देगा।

₹4,150 करोड़ के चल रहे प्रोजेक्ट्स (गोपालपुर TAN प्लांट, दहेज नाइट्रिक एसिड प्लांट) FY26 तक कमीशन होंगे।

6. एक्मे सोलर होल्डिंग्स | टारगेट प्राइस: ₹335 (37% अपसाइड)