Stocks in news: Swiggy, Wipro, Solar Industries, KEC International

केईसी इंटरनेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल ने वैट मांग के खिलाफ केईसी इंटरनेशनल की अपील खारिज कर दी। यह वैट आदेश को बांग्लादेश उच्च न्यायालय में चुनौती देगा।

Ankur Tyagi
Dec 3, 2024
Stocks in news: Swiggy, Wipro, Solar Industries, KEC International and more

आज के कारोबार में फोकस में रहने वाले शेयरों पर एक नजर डालते हैं।

Swiggy

स्विगी का स्टॉक आज फोकस में रहेगा क्योंकि फूड डिलीवरी कंपनी सितंबर 2024 को समाप्त दूसरी तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा करेगी। आईपीओ के बाद यह कंपनी की पहली तिमाही रिपोर्ट है।

टोरेंट पावर

बिजली कंपनी ने 2 दिसंबर को अपना क्यूआईपी इश्यू खोला। फ्लोर प्राइस 1,555.75 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

नाज़ारा टेक्नोलॉजीज

नाज़ारा टेक्नोलॉजीज ने बच्चों के लिए इनडोर सॉफ्ट प्ले सेंटर बनाने वाली अग्रणी कंपनी फंकी मंकीज़ प्ले सेंटर्स में 43.7 करोड़ रुपये में 60% हिस्सेदारी खरीदकर फिजिकल एंटरटेनमेंट में विस्तार किया है। इसके अतिरिक्त, नाज़ारा अपने वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों (OCPS) की सदस्यता के माध्यम से नोडविन गेमिंग में 64 करोड़ रुपये तक का प्राथमिक फंड लगाएगी।

होम फर्स्ट फाइनेंस

बोफा, गोल्डमैन सैक्स, सिटीग्रुप सहित अन्य ने 1,100 करोड़ रुपये के ब्लॉक डील में होम फर्स्ट फाइनेंस के शेयर खरीदे।

मुथूट कैपिटल सर्विसेज

कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 5 दिसंबर को होगी, जिसमें निजी प्लेसमेंट के आधार पर 90 करोड़ रुपये तक के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी करने पर विचार किया जाएगा।

अंबुजा सीमेंट्स

अंबुजा सीमेंट्स ने सोमवार को फिनलैंड स्थित प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग कंपनी 'कूलब्रुक' के साथ साझेदारी की घोषणा की, कंपनी ने एक एक्सचेंज विज्ञप्ति में कहा।

विप्रो

विप्रो के शेयर आज चर्चा में हैं क्योंकि कंपनी पहले घोषित किए गए 1:1 बोनस इश्यू के अनुसार बोनस के बिना कारोबार करेगी। आईटी दिग्गज ने इसके लिए 3 दिसंबर को रिकॉर्ड तिथि तय की थी।

सौर उद्योग

सोलर इंडस्ट्रीज को रक्षा उत्पादों की आपूर्ति के लिए 2,039 करोड़ रुपये का निर्यात ऑर्डर मिला है।

केईसी इंटरनेशनल

बांग्लादेश टैक्स ट्रिब्यूनल ने वैट मांग के खिलाफ केईसी इंटरनेशनल की अपील खारिज कर दी। यह वैट आदेश को बांग्लादेश उच्च न्यायालय में चुनौती देगा।

बीपीसीएल

बीपीसीएल ने सतही कोयला गैसीकरण के माध्यम से पश्चिमी कोयला क्षेत्रों में कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस परियोजना स्थापित करने के लिए कोल इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 3, 2024