Stocks in news: ITC, IndusInd Bank, NTPC, Axis Bank, IEX, Godrej CP, Coal India & LTTS

Q2 परिणाम आज: कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, डीएलएफ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरग्लोब एविएशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, टोरेंट फार्मास्युटिकल्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स, आईडीबीआई बैंक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और अन्य आज बाद में सितंबर 2024 तिमाही के लिए अपने परिणामों की घोषणा करेंगे।

UPDATED: Oct 25, 2024 08:55 IST

लगातार FII बिकवाली और दूसरी तिमाही की सुस्त आय के बीच गुरुवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स मात्र 16.82 अंक या 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,065.16 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 50 36.10 अंक या 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,399.40 पर बंद हुआ। शुक्रवार, 25 अक्टूबर, 2024 को ओपनिंग बेल से पहले ये शेयर सुर्खियों में रह सकते हैं:

आज कॉर्पोरेट की गतिविधियाँ: ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स, डीबी कॉर्प, डालमिया भारत, एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एलटीआईमाइंडट्री और वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो के शेयर आज एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे। बीईडब्ल्यू इंजीनियरिंग और पल्ज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर आज एक्स-बोनस पर ट्रेड करेंगे, जबकि मयूख डीलट्रेड, पीओसीएल एंटरप्राइजेज और सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल आज बाद में एक्स-स्प्लिट पर ट्रेड करेंगे।


आईटीसी: विविधीकृत समूह ने 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 5,078 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही से 3 प्रतिशत अधिक है। समीक्षाधीन अवधि में परिचालन से राजस्व 16.8 प्रतिशत बढ़कर 19,327.7 करोड़ रुपये हो गया। सिगरेट से लेकर होटल तक के कारोबार करने वाले इस समूह ने सितंबर 2024 तिमाही में 6,335 करोड़ रुपये का एबिटा दर्ज किया, जबकि मार्जिन गिरकर 32.8 प्रतिशत रह गया।


एनटीपीसी: सरकारी बिजली उत्पादक कंपनी ने 2024-25 की दूसरी तिमाही में 5,380 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही से 14 प्रतिशत अधिक है। सितंबर तिमाही में परिचालन से राजस्व 44,696 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही से मामूली कम है। कंपनी के बोर्ड ने 2.5 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश को मंजूरी दी। एनटीपीसी देश की बिजली जरूरत का 25 प्रतिशत योगदान देती है।


इंडसइंड बैंक: निजी क्षेत्र के इस ऋणदाता ने सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपने शुद्ध लाभ में 39 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो 1,325 करोड़ रुपये रहा। समीक्षाधीन तिमाही के लिए शुद्ध ब्याज मार्जिन 4.08 प्रतिशत रहा, जो तिमाही दर तिमाही 21 आधार अंकों की गिरावट है। बैंक की जमाराशियाँ 4 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गईं, जो सालाना आधार पर 15 प्रतिशत बढ़कर 4,12,317 करोड़ रुपये हो गईं।


एक्सिस बैंक: भारतीय रिजर्व बैंक ने अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में तीन साल के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा।


गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स: एफएमसीजी क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी ने सितंबर तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 13.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो कि पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 491.31 करोड़ रुपये रहा। घरेलू बाजार और इंडोनेशिया में बिक्री में वृद्धि से कंपनी को मदद मिली। गोदरेज समूह की एफएमसीजी इकाई के उत्पादों की बिक्री से होने वाला राजस्व पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 2.2 प्रतिशत बढ़कर 3,647.11 करोड़ रुपये हो गया।

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज: यूटिलिटी प्लेयर ने 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 108.32 करोड़ रुपये थी। मुख्य रूप से उच्च राजस्व के कारण। समीक्षाधीन तिमाही में कुल आय 26 प्रतिशत बढ़कर 167.76 करोड़ रुपये हो गई।


जुबिलेंट फार्मोवा: दवा निर्माता की सहायक कंपनी, जुबिलेंट फार्मा होल्डिंग्स इंक, यूएसए ने 23 अक्टूबर को अपने आंतरिक स्रोतों से 210 करोड़ रुपये के बराबर 25 मिलियन डॉलर का टर्म लोन स्वेच्छा से चुकाया है। जुबिलेंट फार्मा, जुबिलेंट फार्मोवा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।


पेट्रोनेट एलएनजी: गैस वितरण कंपनी का दूसरी तिमाही का लाभ सालाना आधार पर 4 प्रतिशत बढ़कर 848 करोड़ रुपये हो गया, क्योंकि इसके दाहेज आयात टर्मिनल की क्षमता का बेहतर उपयोग हुआ, लेकिन अप्रैल-जून तिमाही की तुलना में तिमाही आधार पर 26 प्रतिशत की गिरावट आई, क्योंकि दूसरी तिमाही में तापमान में गिरावट के साथ बिजली क्षेत्र की तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की मांग में गिरावट आई। राजस्व भी 4 प्रतिशत बढ़कर 13,022 करोड़ रुपये हो गया।

कंसाई नेरोलैक पेंट्स: पेंट कंपनी ने मुंबई के लोअर परेल स्थित अपने भूखंड तथा उस पर स्थित भवन को 726 करोड़ रुपये में बेचने के लिए एथन डेवलपर्स (रनवाल डेवलपर्स की सहायक कंपनी) के साथ पट्टे के हस्तांतरण या असाइनमेंट के लिए निश्चित समझौते किए हैं।


श्रीराम प्रॉपर्टीज: प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बेंगलुरु और चेन्नई में रियल एस्टेट प्लेयर के कार्यालय परिसर में तलाशी ली। तलाशी प्रक्रिया बिना किसी भौतिक विकास के पूरी हो गई है। कंपनी ने अधिकारियों द्वारा मांगे गए आवश्यक स्पष्टीकरण या विवरण को पूर्ण सहयोग प्रदान करके उनकी संतुष्टि के लिए प्रदान किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
