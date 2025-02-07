scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारShare Market News: गिर रहा Railway PSU Stocks, खरीदने से पहले जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Share Market News: गिर रहा Railway PSU Stocks, खरीदने से पहले जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Railway PSU Stocks: शेयर बाजार में रेलवे के स्टॉक डिमांड में रहते हैं। हालांकि, कुछ सत्रों से रेलेवे स्टॉक गिर रहे हैं। अब रेलवे स्टॉक IRCTC और IRFC को लेकर एक्सपर्ट व्यू आए हैं। आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 7, 2025 15:54 IST

Railway PSU Share: यूनियन बजट 2025 (Union Budget 2025) पेश होने के बाद से रेलवे स्टॉक (Railway Stock) लाल निशान पर हैं। कई रेलवे शेयर अपने उच्चतम स्तर से 40 फीसदी गिर गए हैं। रेलवे स्टॉक में शामिल दिग्गज शेयर IRFC, RVNL और IRCTC भी लाल निशान पर हैं। इन शेयर को लेकर शेयर मार्केट एक्सपर्ट ने रिव्यू दिया है। अगर आप इन शेयर में निवेश करते हैं तो आपको एक बार जान लेना चाहिए कि 

advertisement

Rail Vikas Nigam Ltd

शेयर मार्केट एक्सपर्ट ने निवेशकों को सलाह दिया है कि वह कुछ समय के लिए इस शेयर में निवेश न करें। बजट के बाद से इस शेयर में बिकवाली जारी है। 7 फरवरी को आरबीएनल के शेयर 2 फीसदी गिरकर 395 रुपये प्रति शेयर बंद हुआ। 

Indian Railway Finance Corp Ltd

बाजार विशेषज्ञ के अनुसार आईआरएफसी के शेयर अपने उच्चतम स्तर से नीचे गिर गए हैं। IRFC स्टॉक को 125 रुपये के स्टॉप लॉस तय किया। इसके अलावा शेयर को होल्ड की रेटिंग दी। 7 फरवरी को आईआरएफसी शेयर 2.06 फीसदी टूटकर 133.50 रुपये पर बंद हुआ। 

Indian Railway Ctrng nd Trsm Corp Ltd

रेलवे स्टॉक में आईआरसीटीसी शेयर दिग्गज स्टॉक है। इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट का मानना है कि शेयर को 800 के उच्चतम स्तर को छूना होगा। आज यह स्टॉक 1.26 फीसदी गिरकर 773.95 पर बंद हुआ। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 7, 2025