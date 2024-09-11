scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStock to Watch: 11 सितंबर यानि बुधवार को बाजार खुलते ही इन स्टॉक्स में होगा एक्शन!

Stock to Watch: 11 सितंबर यानि बुधवार को बाजार खुलते ही इन स्टॉक्स में होगा एक्शन!

बाजार बंद होने के बाद ऐसी कई खबरें हैं जो सीधा स्टॉक को पर असर डालेगी। आइये जानते हैं 11 सितंबर को कौन से स्टॉक्स पर आपको ध्यान देना चाहिए।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 11, 2024 06:56 IST
11 सितंबर यानि बुधवार को बाजार खुलते ही इन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। 

Vedanta Ltd
मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद वेदांता पर रेटिंग एजेंसी ने अहम जानकारी दी है। कंपनी की ओर से शेयर बाजार को बताया गया है कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 10 सितंबर को कंपनी के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रेटिंग आउटलुक को अपग्रेड किया है और रेटिंग बरकरार रखी है। वहीं दूसरी ओर खबरें हैं कि वेदांता रिसोर्सेज, फॉरेन करंसी बॉन्ड्स के जरिए एक अरब डॉलर जुटाने का प्लान बना रही है।

IREDA 
Indian Renewable Energy Development Agency की ओर से एक्सचेंज को नई जानकारी दी गई है। कंपनी ने बताया कि IREDA की सब्सिडियरी IREDA Global Green Energy Finance को IFSC यानि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेस सेंटर अथॉरिटी से GIFT CITY में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी गिफ्ट सिटी के दौरे पर थे, उन्होंने IREDA के काम की सराहना की।
कंपनी ने हाल ही में नेपाल में हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए SJVN और GMR Energy के साथ करार किया है, जिससे स्टॉक में बंपर तेजी देखने को मिल रही है।


Reliance Industries
कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिगं में बताया है कि RRVL और Delta Galil के बीच स्ट्रैटेजिक करार किया है। ज्वाइंट वेंचर के लिए Delta Galil के साथ स्ट्रैटेजिक करार किया। आपको बता दें कि RRVL: Reliance Retail Ventures Limited है। JV में दोनों की 50:50 हिस्सेदारी होगी। इजराइल का अपैरल ब्रांड है Delta Galil। अपैरल इनोवेशन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए JV की है।

Hindustan Zinc
कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि Skipper Ltd के साथ करार किया है। ट्रांसमिशन स्टील पोल स्ट्रक्चर के लिए करार किया। भारत के सबसे भारी ट्रांसमिशन स्टील पोल स्ट्रक्चर को लेकर ये करार हुआ है।

HDFC Bank
RBI ने 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। डिपॉजिट रेट, नियम और रिकवरी एजेंट नियमों के नॉन कंप्लायंस की वजह से ये जुर्माना लगाया गया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
