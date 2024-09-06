Stock To Watch: आज बाजार खुलते ही इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है बड़ा एक्शन!

Wipro

IT सर्विस कंपनी ने जानकारी दी है कि उसे JFK International Air Terminal (JFKIAT) के जरिए शामिल किया गया है, जो John F Kennedy International Airport पर टर्मिनल 4 के ऑपरेटर है। ये कोलेबरेशन टर्मिनल के स्कोप 1 और 2 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 2030 तक 50% तक कम करने का लक्ष्य रखता है, जिससे JFKIAT के 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के उद्देश्य में मदद मिलेगी।

RCF-Rashtriya Chemicals and Fertilizers

कंपनी ने एक्सचेंज पर जारी जानकारी में बताया कि NCDs के जरिए 1400 करोड़ रुपये जुटाने को बोर्ड मंजूरी मिल गई है।

Jindal Stainless

कंपनी ने एक्सचेंज पर बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए स्टेनलेस स्टील की आपूर्ति करेगी। कंपनी का कहना है कि उच्च शक्ति वाले टेम्पर्ड 301LN ग्रेड ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल ट्रेन कोचों की सुरक्षा, स्थायित्व और स्थिरता को बढ़ाता है।

Ashoka Buildcon

इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने कहा है कि उसकी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने पुणे के हिंजेवाड़ी में स्थित लैंड को ₹453 करोड़ में बेच दिया है।

Finolex Cables Ltd

कंपनी ने जानकारी दी है कि निखिल नाईक का कंपनी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। रत्नाकर बर्वे कंपनी के नए चेयरमैन नियुक्त।

ADITYA BIRLA FASHION

NCDs के जरिए 500 करोड़ रुपये जुटाने को बोर्ड को मंजूरी दे दी है।

Pidilite Industries Limited

CollTech Group के साथ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट किया है। कंपनी का कहना है कि भारत में CollTech के प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटर बनेगी।



