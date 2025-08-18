scorecardresearch
मोटी कमाई का बड़ा मौका! 54% चढ़ने वाला है ये दिग्गज स्टॉक - Axis Securities को काफी भरोसा, चेक करें टारगेट

फिलहाल खबर लिखे जानें तक आज इस कंपनी का शेयर सुबह 11:53 बजे तक एनएसई पर 1.05% या 10.10 रुपये की तेजी के साथ 973.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 18, 2025 12:08 IST

Stock to BUY: सिविल कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी एच.जी. इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (H.G. Infra Engineering Ltd) के शेयरों में 54% की बड़ी रैली आने की संभावना है। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने आज अपने रिपोर्ट में ये भविष्यवाणी की है। 

फिलहाल खबर लिखे जानें तक आज इस कंपनी का शेयर सुबह 11:53 बजे तक एनएसई पर 1.05% या 10.10 रुपये की तेजी के साथ 973.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.02% या 9.80 रुपये चढ़कर 972.35 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

चलिए जानते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपने रिपोर्ट में एच.जी. इंफ्रा पर क्या कहा है और इसका टारगेट प्राइस कितना है।

HG Infra Share Price Target

एक्सिस सिक्योरिटीज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1480 रुपये का रखा है। ब्रोकरेज ने 54% के अपसाइड की भविष्यवाणी इसके 14 अगस्त के बंद प्राइस 963 रुपये के आधार पर की है।

HG Infra पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि 30 जून 2025 तक कंपनी की कुल ऑर्डर बुक ₹14,656 करोड़ थी, जिससे अगले 2-3 सालों की कमाई को लेकर अच्छी उम्मीद है।

कंपनी ने अपने 5 नए HAM प्रोजेक्ट्स में 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। ये प्रोजेक्ट्स Neo Infra को ₹3,584 करोड़ की वैल्यू पर बेचे जाएंगे। इनमें कंपनी ने ₹767 करोड़ का निवेश किया था और इन प्रोजेक्ट्स पर ₹2,200 करोड़ का कर्ज है।

कंपनी को क्लाइंट से खर्चों में हुए बदलाव की भरपाई मिलने की उम्मीद है, लेकिन यह मंजूरी मिलने में समय लग सकता है। एक प्रोजेक्ट में ₹43 करोड़ की रकम को सुधारा गया है, जिससे मुनाफे के मार्जिन (EBITDA) में बदलाव हुआ।

वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में ऑडिटर्स ने पुराने बकाया पैसों को लेकर ₹5 करोड़ का प्रावधान किया। अब तक कुल ₹74 करोड़ का प्रावधान किया जा चुका है, जो डेब्टर्स (देय राशियों) के अंतर्गत आता है।

कंपनी ने FY26 (वित्त वर्ष 2026) में ₹11,000 करोड़ के नए ऑर्डर और ₹7,000 करोड़ की कमाई का लक्ष्य रखा है। साथ ही, मुनाफे का मार्जिन 15-16% रहने की उम्मीद है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
