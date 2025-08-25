Stock to BUY: फेड चेयरमैन के बयान के बाद बाजार में जोश, इन 5 शेयरों से मिलेगा फायदा; जानें टारगेट प्राइस और स्टॉपलॉस

पिछले हफ्ते जैक्सन होल में हुई मीटिंग में अमेरिकी फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल (Jerome Powell) ने अपने बयान से बाजार को राहत का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि लेबर मार्केट फिलहाल बैलेंस में है, लेकिन यह बैलेंस कुछ अलग तरह का है क्योंकि यहां मांग और सप्लाई दोनों तरफ मंदी का असर है। पॉवेल का यह बयान बताता है कि जरूरत पड़ने पर फेड (US Fed) अपनी पॉलिसी में बदलाव कर सकता है।

इस बयान के बाद निवेशकों की नजर उन स्टॉक्स पर है जिनसे फायदा हो सकता है। Ya Wealth के डायरेक्टर अनुज गुप्ता ने निवेशकों को 5 शेयर खरीदने की सलाह दी है। आइए, इन स्टॉक्स का टारगेट प्राइस जानते हैं।

Vi शेयर टारगेट (Vi Share Price Target)

अनुज गुप्ता का कहना है कि सरकार की ओर से AGR राहत उपायों की खबर के बाद वोडाफोन-आइडिया (Vi) के शेयर में पिछले हफ्ते लगभग 15% का उछाल आया। यह शेयर अभी ओवरसोल्ड जोन में है और यहां शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद भी है। शेयर में जबरदस्त वॉल्यूम देखने को मिला है। इसे ₹9 के टारगेट प्राइस और ₹5.50 के स्टॉपलॉस के साथ खरीदा जा सकता है।

डाबर शेयर टारगेट (Dabur Share Target Price)

हफ्ते भर में डाबर (Dabur Share Price) के शेयर 3% चढ़े। स्टॉक पर अच्छी वॉल्यूम देखने को मिली। इसमें और तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। इसे ₹580 के टारगेट और ₹480 के स्टॉपलॉस के साथ खरीदा जा सकता है।

टाटा मोटर्स शेयर टारगेट (Tata Motors Share Target Price)

ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors Share Price) का शेयर पिछले हफ्ते 2.36% बढ़कर ₹680.30 पर बंद हुआ। इसमें निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिली है। इसे ₹740 के टारगेट और ₹645 के स्टॉपलॉस के साथ खरीदने की सलाह दी गई है।

रिलायंस शेयर टारगेट (Reliance Share Target Price)

बीते हफ्ते रिलायंस (Reliance Share Price) का शेयर 2.58% चढ़कर ₹1409.20 पर पहुंच गया। इसमें ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है और आगे भी तेजी जारी रहने की उम्मीद है। इसे ₹1500 के टारगेट और ₹1360 के स्टॉपलॉस के साथ खरीदा जा सकता है।

वेदांता शेयर टारगेट (Vedanta Share Target Price)

मेटल सेक्टर की बड़ी कंपनी वेदांता (Vedanta Share Price) के शेयर में भी बढ़िया उछाल आया। हफ्ते भर में यह 3.27% बढ़कर ₹444.25 पर बंद हुआ। इसमें चार्ट पर ब्रेकआउट और मजबूत वॉल्यूम देखने को मिले हैं। इसे ₹470 के टारगेट और ₹424 के स्टॉपलॉस के साथ खरीदा जा सकता है।

