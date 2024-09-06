scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार2.50 रुपए का स्टॉक दे रहा है निफ्टी को टक्कर!

2.50 रुपए का स्टॉक दे रहा है निफ्टी को टक्कर!

महज 3 रुपए के पेनी स्टॉक की रैली रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार 6 दिन स्टॉक भाग ही रहा है। शुक्रवार को भी शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा। एक हफ्ते में अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगकर स्टॉक 24% उछल चुका है। स्टॉक का नाम Sunshine Capital Ltd है। स्टॉक का भाव 7 पैसे से बढ़कर 2.67 रुपए के पार निकल गया है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Sep 6, 2024 13:32 IST
2.50 रुपए का स्टॉक दे रहा है निफ्टी को टक्कर!
2.50 रुपए का स्टॉक दे रहा है निफ्टी को टक्कर!

महज 3 रुपए के पेनी स्टॉक की रैली रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार 6 दिन स्टॉक भाग ही रहा है। शुक्रवार को भी शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा। एक हफ्ते में अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगकर स्टॉक 24% उछल चुका है। स्टॉक का नाम Sunshine Capital Ltd है। स्टॉक का भाव 7 पैसे से बढ़कर 2.67 रुपए के पार निकल गया है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्यों रॉकेट बना स्टॉक?

कंपनी की ओर से एलान किया गया है कि वो इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस में उतरने जा रही है। बॉर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी फैसला लिया है कि कंपनी भविष्य में इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस के ऑपरेशन्स का विस्तार करेगी। रेग्युलेटरी फाइलिंग के दौरान जानकारी दी गई है कि इस कदम से कंपनी की फाइनेंशियल सर्विस की रेंज और बढ़ेगी। बीमा ब्रोकिंग सेक्टर में प्रवेश करके कंपनी भारत के इंश्योरेंस बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी का फायदा उठाना चाहती है, जो G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला माना जा रहा है। इस विस्तार से कंपनी को हमारे ग्राहकों को व्यक्तिगत बीमा सॉल्यूशन की सुविधाएं मिलेंगी।

कंपनी के फंडामेंटल्स

Sunshine Capital Ltd की बात की जाए तो एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) है, जो कि Reserve Bank of India से रजिस्टर्ड है।कंपनी का Market Cap महज ₹266 करोड़ का है। इस स्टॉक का All Time High 4.13 रुपए है। Shareholding Pattern को देखें तो प्रमोटर्स लगातार हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। दिसंबर 2021 में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 5.50% से बढ़कर जुलाई 2024 तक 19.03% हो गई है। वहीं Public की हिस्सेदारी 80.98% है। वहीं कंपनी पर 670 करोड़ रुपए का कर्ज है। 

संसाइन कैपिटल के शेयर 7 मार्च 2024 को ex-bonus और ex-split हो गए। कंपनी ने 7:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए थे, जबकि शेयर विभाजन 10:1 के अनुपात में हुआ।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 6, 2024