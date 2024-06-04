लोकसभा चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं। शुरुआती नतीजों में NDA और INDIA alliance में कांटे की टक्‍कर चल रही है। एग्‍ज‍िट पोल के नतीजों से अलग रुझान आने के बाद शेयर बाजार में जबरदस्‍त ग‍िरावट देखी जा रही है। शुरुआती रुझान में एनडीए ने 245 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। इससे पहले एग्‍ज‍िट पोल के नतीजों के आधार पर सोमवार को शेयर बाजार में जबरदस्‍त तेजी देखी गई। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्‍स 2507 अंक (3% से ज्‍यादा) की तेजी के साथ 76,469 अंक पर और न‍िफ्टी 733 अंक की तेजी के साथ 23,263 अंक पर बंद हुआ। एनडीए की सीटें ग‍िरने की आहट के साथ ही शेयर बाजार में ग‍िरावट आ रही है।

सेंसेक्‍स-न‍िफ्टी

सेंसेक्‍स में कल आई 2500 अंक की तेजी की आज हवा न‍िकल गई। कारोबारी सत्र के दौरान सुबह करीब 9.30 बजे सेंसेक्‍स 2719 अंक ग‍िरकर 73,748 अंक पर आ गया। इसी तरह न‍िफ्टी में 809.40 अंक की ग‍िरावट देखी जा रही है और इसे 22,454 अंक पर कारोबार करते देखा गया। बैंक न‍िफ्टी 2000 अंक गिरकर 48000 के लेवल पर आ गया। कारोबारी सत्र की शुरुआत में सेंसेक्‍स और न‍िफ्टी ने लाल न‍िशान के साथ कारोबार की शुरुआत की। 30 अंक वाले सेंसेक्‍स ने करीब 200 अंक ग‍िरकर कारोबार की शुरुआत की। लेक‍िन कुछ देर बाद ही यह करीब 2000 अंक ग‍िरकर 74,500 अंक पर आ गया। दूसरी तरफ न‍िफ्टी ने 23,179 अंक पर कारोबार की शुरुआत की। इससे पहले प्री-ओपन सेशन में सेंसेक्‍स 500 अंक से ज्‍यादा की तेजी के साथ खुला। कुछ ही देर में तेजी का यह लेवल 800 अंक पर पहुंच गया। इस दौरान सेंसेक्‍स के 30 में से 28 शेयर में तेजी देखी गई। इससे पहले सोमवार को सेंसेक्‍स और न‍िफ्टी 3 प्रत‍िशत से ज्‍यादा तेजी के साथ बंद हुआ था।