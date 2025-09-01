SRF Share Price: बीएसई 100 कंपनियों की लिस्ट में शामिल कंपनी एसआरएफ लिमिटेड (SRF Ltd) के शेयर में आज दोपहर 3:11 बजे तक 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक एनएसई पर 2.21% या 62.70 रुपये चढ़कर 2,899.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.97% या 55.90 रुपये की तेजी के साथ 2897.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

इस कंपनी पर घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने आज अपनी रिपोर्ट जारी की है और स्टॉक में 23.7% के अपसाइड की संभावना जताई है।

SRF पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि एसआरएफ (SRF) कंपनी के मैनेजमेंट ने हाल ही में इन्वेस्टर्स के साथ एक मीटिंग की, जहां उन्होंने रेफ्रिजरेंट गैस (जो AC वगैरह में इस्तेमाल होती है) से जुड़े नियमों पर बात की। इस बातचीत की मुख्य बातों में:

भविष्य में एशिया में मांग बढ़ेगी: आने वाले समय में, एशिया में HFC गैस की खपत सबसे ज्यादा बढ़ेगी।

सरकार कोटा तय करेगी: सरकार कंपनियों के लिए HFC गैस के उत्पादन का कोटा (उत्पादन की सीमा) तय कर सकती है। यह कोटा या तो किसी खास गैस के लिए होगा या फिर ग्लोबल वॉर्मिंग पोटेंशियल (GWP) के आधार पर तय होगा।

कंपनी के उत्पादन के आधार पर मिलेगा कोटा: मैनेजमेंट का मानना है कि हर कंपनी को कोटा उनके पिछले उत्पादन के स्तर के आधार पर मिलेगा।

HFC-32 का उत्पादन बढ़ सकता है: भारत में HFC-134a गैस की ज़्यादा खपत होती है। अगर सरकार GWP के आधार पर कोटा तय करती है, तो SRF भविष्य में HFC-32 गैस का उत्पादन बढ़ा सकती है।

इसके अलावा, SRF कंपनी ग्लोबल मार्केट में रेफ्रिजरेंट गैस की मांग और सप्लाई के बीच के अंतर का फायदा उठा सकती है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के पास HFC-32 का उत्पादन बढ़ाने की पूरी क्षमता है।

SRF Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस अगले 12 महीने के लिए 3510 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने 2836 को CMP मानते हुए 23.7% के अपसाइड की संभावना जताई है।