SpiceJet का शेयर दो दिन में 14% भागा, क्यों है स्टॉक में तेज़ी?

डीआरएस फिनवेस्ट के संस्थापक रवि सिंह ने कहा, "शेयर को 48 रुपये के स्तर पर रेसिस्टेंस है। काउंटर पर समर्थन 38 रुपये पर है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Nov 22, 2023 16:11 IST
बुधवार के कारोबार में स्पाइसजेट के शेयरों में लगातार दूसरे सत्र में तेजी जारी रही

बुधवार के कारोबार में SpiceJet के शेयरों में लगातार दूसरे सत्र में तेजी जारी रही। स्टॉक आज 7.77 प्रतिशत उछलकर 43.39 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस भाव पर दो दिन में शेयर 13.94 फीसदी चढ़ गया है।  स्टॉक में आज मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया। एंजेल वन में तकनीकी और डेरिवेटिव के वरिष्ठ शोध विश्लेषक ओशो कृष्ण ने कहा, "पिछले कुछ कारोबारी महीनों में स्पाइसजेट ने बढ़त हासिल की है। काउंटर को 43-45 रुपये उप-क्षेत्र पर प्रतिरोध के महत्वपूर्ण मोड़ पर रखा गया है। एक निर्णायक सफलता केवल गति को ट्रिगर कर सकता है। टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "शेयर में तेजी है, लेकिन दैनिक चार्ट पर 47.2 रुपये के अगले प्रतिरोध के साथ ओवरबॉट भी है। निवेशकों को मौजूदा स्तर पर मुनाफा बुक करना चाहिए क्योंकि 37.8 रुपये के समर्थन के नीचे दैनिक बंद होने से निकट अवधि में 30 रुपये तक का नुकसान हो सकता है। "

डीआरएस फिनवेस्ट के संस्थापक रवि सिंह ने कहा, "शेयर को 48 रुपये के स्तर पर रेसिस्टेंस है। काउंटर पर समर्थन 38 रुपये पर है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 22, 2023