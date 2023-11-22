SpiceJet का शेयर दो दिन में 14% भागा, क्यों है स्टॉक में तेज़ी?

बुधवार के कारोबार में SpiceJet के शेयरों में लगातार दूसरे सत्र में तेजी जारी रही। स्टॉक आज 7.77 प्रतिशत उछलकर 43.39 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस भाव पर दो दिन में शेयर 13.94 फीसदी चढ़ गया है। स्टॉक में आज मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया। एंजेल वन में तकनीकी और डेरिवेटिव के वरिष्ठ शोध विश्लेषक ओशो कृष्ण ने कहा, "पिछले कुछ कारोबारी महीनों में स्पाइसजेट ने बढ़त हासिल की है। काउंटर को 43-45 रुपये उप-क्षेत्र पर प्रतिरोध के महत्वपूर्ण मोड़ पर रखा गया है। एक निर्णायक सफलता केवल गति को ट्रिगर कर सकता है। टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "शेयर में तेजी है, लेकिन दैनिक चार्ट पर 47.2 रुपये के अगले प्रतिरोध के साथ ओवरबॉट भी है। निवेशकों को मौजूदा स्तर पर मुनाफा बुक करना चाहिए क्योंकि 37.8 रुपये के समर्थन के नीचे दैनिक बंद होने से निकट अवधि में 30 रुपये तक का नुकसान हो सकता है। "

डीआरएस फिनवेस्ट के संस्थापक रवि सिंह ने कहा, "शेयर को 48 रुपये के स्तर पर रेसिस्टेंस है। काउंटर पर समर्थन 38 रुपये पर है।

(Disclaimer: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।)