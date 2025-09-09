SpiceJet Share Price: स्पाइसजेट के शेयर मंगलवार को बीएसई पर करीब 4% चढ़कर ₹34.8 के दिन के उच्च स्तर पर पहुंच गए। स्टॉक आज बीएसई पर 34.25 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था। फिलहाल शेयर ने शुरुआती बढ़त के गंवाते हुए सुबह 10:44 बजे तक बीएसई पर 0.12% या 0.04 रुपये चढ़कर 33.49 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

क्यों आई तेजी?

यह उछाल कंपनी द्वारा क्रेडिट सुइस को लगभग ₹200 करोड़ (24 मिलियन डॉलर) का पूरा भुगतान करने की घोषणा के बाद आया। यह देनदारी कंपनी पर उसके मौजूदा प्रमोटर के कार्यकाल से पहले की कारोबारी व्यवस्थाओं से जुड़ी थी।

कंपनी ने मई 2022 में क्रेडिट सुइस और एसआर टेक्निक्स के साथ समझौता किया था। उस समय कुल दावा 41.77 मिलियन डॉलर का था, जिसे बाद में 24 मिलियन डॉलर में निपटाने का निर्णय हुआ। अब पेमेंट पूरा होने से यह पुराना विवाद पूरी तरह खत्म हो गया है।

स्पाइसजेट ने कहा कि यह क्लोजर उसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा, निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगा और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में सहायक होगा। कंपनी का मानना है कि इस कदम से बैलेंस शीट पर लंबे समय से दबाव डाल रही बाधा समाप्त हो गई है।

स्पाइसजेट के चीफ बिजनेस ऑफिसर, देबोजो महर्षि ने कहा कि यह भुगतान हमारी विरासत संबंधी समस्याओं को पीछे छोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल एक पुराने दायित्व को समाप्त करता है बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी हमारी प्रतिबद्धताओं को निभाने की क्षमता को दर्शाता है। आज स्पाइसजेट वित्तीय रूप से अधिक मजबूत, लचीला और पूरी तरह विकास व प्रॉफिटैबिलिटी पर केंद्रित है।

एयरलाइन ने यह भी स्पष्ट किया कि यह देनदारी मौजूदा प्रमोटर के कार्यकाल से पहले की है। इसके साथ ही कंपनी फंड जुटाने, प्रमुख लीजर्स और लेनदारों के साथ समझौते करने और बेड़े और नेटवर्क के रणनीतिक विस्तार जैसे कदम भी उठा रही है।