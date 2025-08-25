scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारPenny Stock: पांच दिन की गिरावट के बाद इस छोटे शेयर ने मारी जोरदार छलांग, लगा 5% का ऊपरी ताला

Penny Stock: पांच दिन की गिरावट के बाद इस छोटे शेयर ने मारी जोरदार छलांग, लगा 5% का ऊपरी ताला

सोमवार को स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स (Spice Lounge Food Works) के शेयर में देखने को मिला। लगातार पांच दिन तक गिरने के बाद यह शेयर अचानक पलटा और 5% के ऊपरी सर्किट पर जाकर अटक गया।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 25, 2025 12:45 IST
शेयर बाजार में छोटे-छोटे शेयर कभी जोरदार बढ़त दिखा देते हैं और कभी अचानक गिर जाते हैं। ऐसा ही नजारा सोमवार को स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स (Spice Lounge Food Works) के शेयर में देखने को मिला। लगातार पांच दिन तक गिरने के बाद यह शेयर अचानक पलटा और 5% के ऊपरी सर्किट पर जाकर अटक गया। बीएसई पर इसका भाव ₹38.23 पहुंच गया।

पिछले हफ्ते यह शेयर हर दिन 2% गिरता जा रहा था। वहीं सोमवार को शेयर ने 5% में तेजी आई।

स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स ने जून 2025 में खत्म हुई पहली तिमाही (Q1FY26) के नतीजे घोषित किए। अच्छी बात ये रही कि कंपनी का घाटा घट गया। मार्च तिमाही में जहां नुकसान ₹3.64 करोड़ था, वहीं जून तिमाही में यह घटकर सिर्फ ₹1.18 करोड़ रह गया।

हालांकि, कंपनी की कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। मार्च तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ₹34.76 करोड़ था, जो घटकर ₹32.29 करोड़ रह गया।

सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विस से आने वाला पैसा भी थोड़ा कम हुआ और फूड व रेस्टोरेंट का बिज़नेस भी कमजोर पड़ा। रेस्टोरेंट सर्विस का घाटा पिछले तिमाही के मुकाबले और बढ़ गया।

कंपनी ने हाल ही में अपनी पहचान बदल ली है। पहले इसका नाम शालीमार एजेंसीज (Shalimar Agencies) था, लेकिन अब इसे बदलकर स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड (Spice Lounge Food Works Limited) कर दिया गया है। यह बदलाव 11 अगस्त से लागू हो चुका है।

स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स का शेयर निवेशकों के लिए सोने की खान साबित हुआ है। सिर्फ एक महीने में यह करीब 3% ऊपर गया। तीन महीने में दोगुना हो गया यानी 100% बढ़ा। छह महीने में 230% और साल की शुरुआत से अब तक 300% की बढ़त दे चुका है।

अगर पिछले एक साल की बात करें तो इस शेयर ने 731% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। तीन साल में 1,000% और पांच साल में 3,160% से ज्यादा की छलांग लगाई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
